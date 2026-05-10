Sondeo Andalucía: Moreno aprueba y es el candidato mejor valorado, mientras Montero saca la peor nota

Poca gente hay en Andalucía que no conozcan a Juanma Moreno o a María Jesús Montero. Uno es el actual presidente andaluz, la otra fue consejera en esta comunidad durante más de 14 años y viene de ser vicepresidenta del Gobierno central. Es en la notoriedad donde ambos coinciden. Cerca del 97% de los andaluces aseguran saber quienes son -siempre hay algún despistado-. A partir de ahí, todo son diferencias. Ante la celebración de las elecciones el próximo 17 de mayo, los andaluces aprueban a Moreno con un 5,4 sobre 10, una nota discreta, pero la mejor de todos sus rivales. Montero, quizá por ser la más conocida entre el resto de candidatos, logra un 3,5, por debajo de todos los demás.

A una semana de que se instalen las urnas en Andalucía, el PP parece ir en cabeza, a gran distancia del PSOE y del resto de partidos, según la intención de voto. Unas cifras que se traducen en la valoración positiva de Moreno Bonilla que, según la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, obtiene un 5,4 entre la práctica totalidad del electorado, ya que solo se pregunta a aquellos que han oído hablar de él (un 97%). Es en este rango donde surge la rivalidad con Montero.

A la pregunta de "cómo valora" a la que fuera vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, los andaluces que dicen conocerla la condenan a la última posición, con un 3,5 de media y casi dos puntos por debajo del actual presidente de la Junta. No obstante, existe una diferencia importante entre la valoración de los hombres (un 3) y la de las mujeres, que otorgan a la dirigente socialista un 4. Esta discrepancia se agrava, sobre todo, entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, donde los hombres la puntúan con un 2,9 y las mujeres con un 4,6, siendo este el sector donde Montero obtiene mejores resultados.

Sondeo del GESOP (mayo 2026) para las elecciones andaluzas: gráfico que muestra la evalución de los líderes

En este juego de opuestos, es ese mismo grupo (mujeres de 18 a 29 años) donde Moreno Bonilla obtiene su peor nota, un 4,7, lo que aún sigue estando por encima de todos los datos de Montero. El candidato del PP, que obtiene una aprobación casi generalizada de la sociedad, pincha entre los más jóvenes y va mejorando sus marcas según aumenta la edad, hasta alcanzar una nota de 5,7 entre los mayores de 60 años. No obstante, en esta franja le vuelve a ocurrir lo contrario que a su rival, son los hombres (6,2) los que mejoran la nota que le otorgan las mujeres (5,2).

Buscar la mayoría absoluta

Moreno llega a la cita con las urnas con la presión de revalidar la mayoría absoluta que logró en 2022. En las últimas semanas, las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura y Aragón ya le apuntan el camino que deberá seguir de no conseguirlo. "No tengo voluntad de gobernar con Vox", ha dejado claro en varias ocasiones. A su favor juega que el candidato ultra, Manuel Gavira, es bastante desconocido entre los andaluces. Tan solo un 44% de los encuestados ha oído hablar de él y estos le suspenden con un 4,2. Siguiendo la dinámica habitual en el electorado de Vox, son los hombres quienes le puntúan mejor, con un 4,5, frente al 3,8 de las mujeres.

Tan solo uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 29 años asegura conocerle, aunque los que lo hacen le valoran con un 4,5, una cifra que sube al 5,2 entre los hombres de este sector. Estas diferencias entre género se mantienen en casi todos los grupos de edad. Además, existe cierta tendencia a que a mayor conocimiento de quién es Gavira, peor sea la nota que obtiene, hasta caer al 3,9 entre los ciudadanos mayores de 60 años, donde más del 50% ha oído hablar de él.

Sondeo del GESOP (mayo 2026) para las elecciones andaluzas: gráfico que muestra la preferencia como presidente.

Sin embargo, la disputa por la mayoría absoluta puede estar en los electorados colindantes. Entre aquellos que aseguran haber votado a Vox en los comicios de 2022, el candidato ultra consigue alcanzar un 6,3 de nota, que es prácticamente la misma nota que otorgan a Moreno, un 6,2. Esta cifra da cierto margen al actual presidente de la Junta de Andalucía a acudir a este caladero de votos. Además, el líder del PP andaluz logra un 7,8 entre su propio electorado y un nada desdeñable 4 entre las filas socialistas, lo que le pone en una situación bastante cómoda para tratar de buscar papeletas a ambos del espectro ideológico.

La lucha en la izquierda

Una vez más, en el terreno de la izquierda vuelve a haber tres candidaturas. Montero (PSOE), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía). La exvicepresidenta es, a todas luces, la más conocida, seguida por Maíllo (67%) y García (36,4%), el candidato menos notorio de todos. Aun así, la popularidad no lo es todo. Ambos candidatos obtienen mejores notas entre aquellos encuestados que les conocen: un 4,9 -rozando el aprobado- para el también coordinador general de IU y un 5,2 para el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía.

Según la encuesta del GESOP, Maíllo logra situarse en una franja intermedia entre el reconocimiento de Moreno y Montero, por un lado, y el de Gavira y García, por otro. Con estos datos, el candidato de la izquierda surgida de Sumar se impone, sobre todo, en los menores de 45 años y entre las mujeres, siendo el único de los cinco que logra el aprobado del electorado femenino en todas las franjas de edad. A esto se suma que su electorado le valora con un 7,3 y el del PSOE con un 5,9. Un dato destacable, ya que los socialistas solo otorgan una décima más a Montero, siendo la candidata con peor nota por parte de sus propios votantes.

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García, que lleva ejerciendo la portavocía de Adelante Andalucía en el Parlamento desde que se retirara Teresa Rodríguez, es el más desconocido de los candidatos. Solo uno de cada tres ha oído hablar de él, pero recibe una buena nota de ellos, siendo el segundo político en lograr el aprobado. Puede que debido a este bajo nivel de popularidad, García es el candidato que logra un índice de aprobación más sólido entre todos los electorados, obteniendo un 4,1 entre el 26% de los votantes de Vox que dicen conocerle o un 4,2 entre los del PP. Además, como le ocurre a Maíllo, entre los votantes del PSOE logra un 5,7, nada alejado del 6 que cosecha Montero.