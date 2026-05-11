Migrantes
El Gobierno argumenta en el Supremo en contra de paralizar la regularización de inmigrantes porque dañaría el interés ciudadano
La Abogacía del Estado impugna los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox, Hazte Oír y otras organizaciones que se deliberarán el miércoles
La Abogacía del Estado se opone, por razones de utilidad pública, a que el Tribunal pueda paralizar cautelarmente cautelar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno y que ha sido impugnado por la Comunidad de Madrid, Vox y las asociaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia.
En un escrito que da respuesta a la pretensión de la organización provida, y cuyo posicionamiento se mantendrá previsiblemente con respecto al resto de recursos, los servicios jurídicos del Estado defienden que "no puede desconocerse que existe un interés ciudadano en la regularización", manifestado incluso en una iniciativa legislativa popular que fue respaldada por más de 600.000 firmas "y por una amplia mayoría del Congreso".
Por otro lado, y según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "la suspensión de la norma dejaría sin efecto útil" a la misma, "dañando gravemente el interés general, así como adelantando los efectos de una eventual sentencia -- una vez se decida sobre el fondo-- que estimara la pretensión de los recurrentes. Por otro lado, la Abogacía del Estado pide la inadmisión de plano de esta demanda por "falta de legitimación activa" de Hazte Oír.
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