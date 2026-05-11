En la Audiencia Nacional
Los exdirectivos de las constructoras que pagaron a Jordi Pujol Ferrusola declaran hoy en el juicio
La vista contra la familia el expresidente de la Generalitat entra esta semana en la recta final con los últimos interrogatorios y los informes finales
Los hijos de Pujol, en el banquillo: ¿qué han aclarado y qué no sobre la fortuna del abuelo Florenci y sus negocios?
Recta final del juicio a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. Está previsto que esta semana finalice el juicio, que empezó el pasado mes de noviembre. Este lunes declararán, si no hay contratiempos, los exdirectivos de las constructoras que pagaron cuantiosas cantidades a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del exmandatario catalán. En concreto, Luis Delso —expresidente y principal accionista de la constructora Isolux Corsán—, Carles Sumarroca Claverol —exvicepresidente de Comsa-Emte e hijo de uno de los fundadores de CDC, Carles Sumarroca Coixet— y Josep Cornadó —expresidente de Copisa—. También será interrogado el empresario Alejandro Guerrero Kandler.
La Fiscalía sostiene que las actividades por las que los exdirectivos de las constructoras, que se enfrentan a penas de cinco años de prisión, desembolsaron importantes sumas de dinero son ficticias y camuflaban presuntas comisiones ilegales. La defensa argumenta que las labores que Jordi Pujol Ferrusola realizó para ellos se llevaron a cabo y eran reales. Hay testigos que también lo han corroborado. A estos acusados, el fiscal les atribuye los delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
El fiscal decide
La duración de estas comparecencias estará sujeta a si los acusados contestan a las preguntas de la fiscalía y la Abogacía del Estado o solo a las de su abogado defensor. Si en la jornada de este lunes finalizan estos interrogatorios, se pasará a la siguiente fase: el fiscal deberá elevar a definitivas sus conclusiones provisionales o modificarlas. Las defensas deberán hacer lo mismo. Esta semana se desarrollarán los informes finales y, en principio, el juicio quedará visto para sentencia el jueves 14 de mayo. Eso sí, antes, los 16 acusados —el expresidente de la Generalitat fue exonerado— podrán hacer uso del turno de última palabra y expresar ante el tribunal lo que deseen.
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