JUICIO KITCHEN
Dos agentes de Ciberdelincuencia confirman que solo han podido descifrar el 60% de los archivos que intervinieron a Villarejo
Estos expertos policiales en informática han relatado que pudieron desencriptar "bastante información, pero no la totalidad"
Dos agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han confirmado este martes en el juicio del caso Kitchen que su unidad y el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), descifraron "bastante información, pero no la totalidad" de los archivos que se intervinieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Al ser interpelados de nuevo por el letrado del PSOE, que ejerce la acusación popular, los agentes han afirmado que "un sesenta y tantos por cien".
Asimismo, han declarado que varios de los dispositos que intervinieron al comisario Villarejo tenían contraseñas, por lo que tuvieron que realizar "un trabajo forense para descifrar la información".
A preguntas del abogado del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, los agentes han explicado que ellos no tenían en cuenta los delitos por los que se investigaba a Villarejo para hacer su trabajo: "Nosotros hacemos el volcado y se lo pasamos al grupo que investiga [Asuntos Internos]; nosotros no analizamos", ha afirmado.
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