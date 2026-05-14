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Investigación a la mujer del presidente

Begoña Gómez insiste ante la Audiencia para que impida llevarla ante un jurado porque Peinado la acusa por ser esposa de Sánchez

La defensa pidió paralizar los plazos para la presentación de su escrito de defensa mientras se estudian sus recursos y se sustancian las últimas diligencias, y además quedan por llegar informes de la UCO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez / Matias Chiofalo - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La defensa de Begoña Gómez se aplica para evitar que el caso por cuatro presuntos delitos de corrupción que el juez Peinado le atribuye llegue finalmente ante un tribunal del jurado. Este miércoles se conoció que el abogado y exministro del Interior Antonio Camacho solicitaba un aplazamiento del proceso mientras se dirimen las últimas diligencias, y en un nuevo escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO apela ante la Audiencia para anular la decisión de optar por la vía del jurado asegurando que se la investiga por "ser cónyuge del presidente del Gobierno" y se carece de indicios suficientes.

En este último recurso, la defensa insiste en que no puede comprender "cómo se puede vincular" el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno "con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez". Ello es porque Gómez se dedicaba al ámbito de la consultoría y ya tenía actividad docente "desde muchos años antes" de que empezara a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Para la defensa, no tener en cuenta esta circunstancia para vincular el acceso de la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas por parte de Gómez solo significa que se la está investigando "por ser cónyuge" de Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid. / José Luis Roca

Asimismo, el letrado critica "falta de motivación" de Peinado con el jurado popular y argumenta que, por ser "un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública", ello "pude generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido" en medios de comunicación, comisiones de investigación o redes sociales, según alega. "Todo ello exige un rigor en la fundamentación de la que carece por completo el auto que se impugna, razón por lo que procede acordar su nulidad", añade en su recurso de apelación.

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Por otra parte, este jueves estaba prevista la declaración en calidad de testigo del presidente del Grupo Numintec, José María Torres, para ser interrogado sobre la financiación del 'software' vinculado al curso de Transformación Social Competitiva que codirigió Gómez en el centro universitario.

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