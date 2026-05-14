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Urtasun anuncia que están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de prórroga de alquileres

Junts se muestra abierta si se incluyen deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca

Ernest Urtasun.

Ernest Urtasun. / ARCHIVO / EFE

Redacción

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que el Gobierno y Sumar están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres, después que los de Carles Puigdemont se hayan abierto a ello bajo algunas condiciones. "Junts se ha abierto a negociar una prórroga de los contratos con una serie de medidas que yo quiero decir desde aquí que estamos dispuestos a negociar", ha dicho el también portavoz de Sumar en un acto de los Comuns en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) este jueves.

En Junts se mostraron este miércoles abiertos a negociar un nuevo decreto si se incluyen deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.

Urtasun ha dicho que negociarán con Junts "siempre y cuando se garantice que ningún ciudadano de este país vea cómo le expulsan de su casa o cómo no puede afrontar una subida de 400 euros". "Seguiremos luchando para que la gente que no se pudo acoger se pueda volver a acoger esta prórroga de contratos y volver a llevar esto lo antes posible al Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros", ha añadido.

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El primer decreto, que Junts, junto al PP y Vox tumbaron en el Congreso de los Diputados, fue a pesar de ello según Urtasun "muy útil, porque estuvo en vigor durante un mes y medio y hubo mucha gente que ya pudo acogerse a la prórroga".

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