Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León: "No podemos hablar de cohesión territorial mientras se retrasan inversiones o se suprimen servicios ferroviarios"

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), mantiene una batalla permanente por una financiación justa para las comunidades periféricas. El salmantino, que está pendiente de alcanzar un acuerdo para iniciar su tercera legislatura al frente de la región más extensa de Europa, acude el martes a esta segunda edición del Foro del Noroeste que organiza Prensa Ibérica en Oviedo con el firme objetivo de defender las potencialidades de una macrorregión que necesita de manera urgente, advierte, conexiones clave para posicionarse como eje económico estratégico a nivel continental. En esta entrevista, el mandatario reclama atención e inversiones para afrontar los retos que Castilla y León, Asturias y Galicia comparten en su hoja de ruta.

Un año después del I Foro del Noroeste que por primera vez puso voz a tres comunidades hermanas como son Castilla y León, Asturias y Galicia, ¿en qué se ha avanzado? ¿Ha cambiado algo al menos en cuanto a aunar esfuerzos y poner en valor los problemas y desafíos que comparten?

Seguimos de la mano en la defensa de lo que es mejor para las personas de nuestros respectivos territorios. El Noroeste ha demostrado que tiene capacidad, potencial y voluntad de colaboración. Hace un año, a través de este Foro, consolidamos una conciencia compartida de que Galicia, Asturias y Castilla y León debemos avanzar unidas para defender mejor nuestros intereses comunes. También, es necesario situar en el debate nacional los grandes desafíos a los que se enfrenta el noroeste peninsular, que son: el reto demográfico, el impulso de infraestructuras modernas y bien conectadas o un sistema de financiación que tenga en cuenta la dispersión, el envejecimiento y el coste real de los servicios públicos. Es fundamental seguir trabajando juntos para consolidar esta alianza entre las tres comunidades y exigir al Gobierno de Sánchez que cumpla sus compromisos.

Hablemos de las reivindicaciones que los presidentes autonómicos dejaron patentes y que siguen sin materializarse, como ese impulso al Corredor Atlántico.

El Corredor Atlántico ha sido, es y seguirá siendo una de las grandes reivindicaciones del noroeste y lo que estamos viendo es que, pese a los anuncios, la realidad es que seguimos sin contar con un Plan Director específico para Castilla y León que concrete inversiones, plazos y actuaciones. Tenemos capacidad para ser un nodo logístico clave en la conexión con Europa, aprovechando nuestras plataformas industriales y nuestra posición estratégica. Pero, para ello, es imprescindible que este eje avance de manera real, con actuaciones concretas como, por ejemplo, la modernización de las conexiones ferroviarias y el impulso de infraestructuras estratégicas tan importantes como la Ruta de la Plata, entre otras.

¿Ese desarrollo del Corredor Atlántico tan demandado en qué se traduciría para una comunidad como Castilla y León?

Supondría un aumento cercano al 3,8% del PIB en Castilla y León, además de un importante ahorro de costes, se reducirían de forma significativa las emisiones y se daría un impulso decisivo al tráfico de mercancías. Pero no solo se trata de una cuestión de cifras, sino de compromiso y de igualdad, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y el Gobierno central, que está implicado con otros territorios, se empeña en seguir discriminando a las personas de Castilla y León. Como comprenderá, eso es algo que no vamos a consentir y seguiremos reivindicando un mayor compromiso con esta tierra.

No podemos hablar de cohesión territorial mientras se retrasan inversiones o se recortan servicios ferroviarios que es lo que está ocurriendo

El desarrollo de infraestructuras, fundamentalmente en materia de comunicaciones, ¿es el mayor lastre que soportan?

Está claro que las infraestructuras son clave para el desarrollo económico, para asentar población y para avanzar en la igualdad de oportunidades en todo el territorio, pero no podemos hablar de cohesión territorial mientras se retrasan inversiones o se recortan servicios ferroviarios que es lo que está ocurriendo. Esas decisiones afectan a la movilidad de las personas, a la competitividad de las empresas y autónomos, y a la hora de fijar población. Para un territorio como el de Castilla y León, es fundamental la implantación de banda ancha fija y móvil, y 5G. Nosotros hemos trasladado al ministerio un estudio detallado con las carencias en municipios y carreteras de la Comunidad, y si el Gobierno de España no quiere dar una solución a ese problema, que nos deje hacerlo a nosotros.

¿Existe una deuda histórica pendiente con este cuadrante del territorio español?

El noroeste tiene mucho que aportar y lo está demostrando, pero también es evidente que arrastra retos que llevan años sin resolverse, especialmente en infraestructuras, financiación y conectividad, que condicionan nuestro desarrollo. No se trata de mirar al pasado, sino de actuar en el presente. Tampoco se trata de pedir privilegios, sino de garantizar igualdad y equidad territorial, evitando una España a dos velocidades en la que unos territorios avanzan más rápido que otros. Porque defender el desarrollo del noroeste no es ir contra nadie, es apostar por una España más equilibrada y cohesionada, en la que todos tengan las mismas oportunidades y contribuir al crecimiento del país.

El suelo industrial en las nueve provincias de la Comunidad es una de sus prioridades. ¿Suficiente para que medianas y grandes empresas opten por instalarse en el territorio?

Es que si no hay industria es muy complicado crear empleo. Por darle un dato, en Castilla y León estamos desarrollando en torno a 1.400 hectáreas de suelo industrial de calidad, bien conectado y a precio competitivo en las nueve provincias, también en el medio rural. Tenemos el objetivo de alcanzar las 2.600 hectáreas. Pero no solo ofrecemos suelo industrial a quien quiera instalarse en Castilla y León, también acompañamos a estas empresas en su desarrollo, agilizamos su tramitación con ayudas directas a la financiación, a la innovación y al crecimiento, y cuentan con una fiscalidad favorable. En definitiva, las empresas encuentran en Castilla y León un territorio atractivo para invertir, y la Junta les acompaña y facilita todos los trámites para que esos proyectos sean una realidad.

El noroeste es un espacio estratégico de desarrollo en España y en Europa, ya que combina industria, energía, agroalimentación, logística, innovación…

¿Cuáles son bajo su punto de vista las grandes potencialidades del Noroeste?

Sin duda, es un espacio estratégico de desarrollo en España y en Europa, ya que combina industria, energía, agroalimentación, logística, innovación… Además, contamos con recursos naturales, suelo disponible a bajo precio y somos la puerta hacia Europa. A esto se suma el liderazgo de Castilla y León en producción de energías renovables junto al impulso de la tecnología, la investigación y el talento. Y contamos con un valor añadido que es calidad de vida, estabilidad y cohesión territorial. Todo ello favorece la atracción de inversiones y la fijación de población.

¿Hay razones para pensar que existe discriminación con esta macrorregión que ocupa el 26,5% del territorio nacional?

Lo que pedimos es aprovechar todo el potencial del noroeste y que se le dé el mismo trato y las mismas oportunidades que al resto de España. Es evidente es que este territorio no ha contado durante años con el mismo nivel de atención que otros. Por eso insistimos en una idea muy clara: no pedimos privilegios, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Pedimos igualdad y equidad territorial, que se tenga en cuenta la realidad de territorios amplios, con población dispersa y envejecida, y que las decisiones que tome el Gobierno de España no beneficien a unas comunidades y perjudiquen a otras. Eso es imprescindible para competir en igualdad de condiciones.

La lacra de la despoblación. ¿Convertirse en una comunidad de acogida es una de las claves para repoblar el mundo rural?

Asentar población es un reto al que no sólo se enfrenta Castilla y León, también muchas comunidades de España y muchas regiones de Europa. En el último año hemos ganado más de 19.000 nuevos habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que pone de manifiesto que las políticas de la Junta son eficaces. Mire, aquí tenemos una fiscalidad favorable, estamos implementando medidas de apoyo a la natalidad y a las familias con ayudas a la conciliación, tenemos educación gratuita de 0 a 16 años, apoyamos la llegada de empresas y garantizamos los servicios públicos de calidad. De hecho, mantenemos abiertos 3.600 consultorios y los colegios con un mínimo de 3 alumnos. En materia de vivienda estamos ampliando el parque público y contamos con ayudas al alquiler que pueden llegar hasta el 75% para los jóvenes en el medio rural, y facilitamos la movilidad con la tarjeta Buscyl, que permite viajar gratis en autobús a las personas empadronadas en Castilla y León. Una medida que ha tenido una gran acogida, ya se han emitido más de 750.000 tarjetas y superado los 11 millones de viajes.

Pedimos igualdad y equidad territorial, que se tenga en cuenta la realidad de territorios amplios, con población dispersa y envejecida

Si hay campos de gestión de los que sin complejos puede presumir la Junta son la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Entiendo que seguirán en esa línea.

Por supuesto, en Castilla y León estamos en el pódium nacional en prestación de los grandes servicios públicos, contamos con el mejor sistema educativo de España y estamos entre los diez mejores del mundo; nos situamos a la cabeza en Atención a la Dependencia y personas mayores, y la sanidad es una de las más valoradas. No es que lo diga yo, lo reflejan informes independientes. Eso no es fruto de la casualidad, es el resultado de una clara voluntad política, y queremos seguir avanzando. Por ello, exigimos una financiación autonómica acorde a nuestras necesidades y el Gobierno de Sánchez, por satisfacer a sus socios separatistas, ha puesto sobre la mesa un sistema que pone en peligro la prestación de los servicios públicos. La financiación tiene que ser justa y atender las necesidades de las personas, tanto en Castilla y León como en el resto de España.

Por último, un deseo para esta nueva legislatura que esperemos eche a andar más pronto que tarde…

Noticias relacionadas

Mi gran deseo es que Castilla y León siga teniendo un gobierno que garantice la estabilidad y mejorar aún más la calidad de vida de las personas de nuestra tierra. Estoy convencido de que la mejor fórmula para conseguirlo es seguir desarrollando políticas innovadoras, que creen empleo, que generen actividad económica y oportunidades, que apoyen a los jóvenes y a las familias… También, con el objetivo claro de que cada vez haya más jóvenes que decidan desarrollar aquí su proyecto de vida. En esa retención y atracción del talento seguimos trabajando desde el Gobierno de Castilla y León.