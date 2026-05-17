17-M
Adelante Andalucía abandona la pena y se abona a la alegría en las elecciones andaluzas: domingo histórico de la gran vencedora de la izquierda
Multiplican sus resultados, cosechan el 'sorpasso' a Por Andalucía y aparecen en seis provincias
Domingo Díaz
Adelante Andalucía ha dejado el lado de la pena y se ha sumado a la alegría. La formación de José Ignacio García ha cumplido su propósito de crecer y es la gran vencedora de este 17 de mayo entre los partidos de izquierdas. Superó con creces a Por Andalucía y ha multiplicado su número de diputados por cuatro en estas elecciones andaluzas, lo que le permitirá tener su propio grupo parlamentario con 8.
García llegó al Centro Social de la Yerbabuena de Jerez cerca de las 9 de la noche, acompañado de todo su equipo. No quiso hacer valoraciones hasta que no terminó el escrutinio, pero nada más llegar ya se le notaba el buen ánimo de las noches festivas. Estaban convencidos de que habían hecho un buen trabajo y las urnas les terminaron dando la razón.
En el lugar de celebración de los andalucistas también estuvo presente Teresa Rodríguez. La exlideresa andalucista llegó con su pañuelo en la cabeza tras anunciar que estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia. Se le vio feliz con el mejor resultado histórico de la formación en solitario.
Los bastiones de los andalucistas volvieron a ser Cádiz y Sevilla, pero esta vez obtuvieron también un gran número de votos en Huelva, Córdoba, Granada y Málaga.
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