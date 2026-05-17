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Elecciones andaluzas
Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
Andalucía abre el camino hacia las próximas elecciones generales con un Juanma Moreno centrado en esquivar la dependencia de Vox, un PSOE que afronta la cita entre dudas y desgaste, y una Adelante Andalucía que aspira a convertirse en la gran incógnita de la noche electoral
Ha llegado la hora de la verdad. Andalucía se enfrenta este 17 de mayo a una nueva cita con las urnas para responder a una cuestión directa: quién debe ocupar la Presidencia de la Junta durante los próximos cuatro años.
Los comicios andaluces ponen a examen la gestión del PP tras siete años al frente. Juanma Moreno busca revalidar la mayoría que logró en 2022 para seguir gobernando en solitario, mientras trata de alejarse de Vox. Enfrente tienen a la candidata socialista, María Jesús Montero, que confía en mejorar los resultados de 2022, cuando el PSOE cayó a 30 diputados, su mínimo histórico.
Las formaciones a la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía pueden ser la gran sorpresa de la noche, pues los sondeos les dan el triple de lo que tenían.
Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía:
Los candidatos
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad. Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura -PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-. Las otras formaciones que han registrado candidaturas en las ocho provincias andaluzas son Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.
Decimoterceras elecciones autonómicas en Andalucía
Andalucía celebra hoy sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
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