ELECCIONES ANDALUZAS
Borja Sémper manda un mensaje de apoyo a Teresa Rodríguez tras anunciar que tiene cáncer
El portavoz del PP se solidariza con la fundadora de Adelante Andalucía tras haber sufrido él mismo la enfermedad
Redacción
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, envía un mensaje solidaridad a Teresa Rodríguez tras desvelar que padece cáncer en la jornada electoral de este domingo. El dirigente popular, que volvió hace dos semanas tras estar diez meses apartado de la vida política por sufrir esa misma enfermedad, se ha dirigido a la exdirigente andaluza para trasladarle su apoyo.
Rodríguez, que fue candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2022 y líder de Adelante Andalucía, llevaba también meses fuera de la vida política, tras abandonar sus cargos y volver a su plaza como profesora. Su desaparición durante la campaña electoral también generó cierta sorpresa, sin que apareciese en ningún mitin para dar apoyo a José Ignacio García, el actual candidato.
En el partido andalucista no descartaban que Rodríguez hiciera alguna aparición pública para apoyar a Adelante durante la campaña, pero finalmente fue en la jornada electoral cuando reapareció, revelando su situación. La exdirigente publicó en redes sociales una imagen donde aparecía con su hija en su colegio electoral antes de votar, y en la fotografía lucía un turbante que tapaba su cabeza.
Algunos usuarios reaccionaron con desafortunados comentarios sobre su aspecto y su indumentaria, y fue en respuesta a esos comentarios cuando Teresa Rodríguez reveló su enfermedad, asegurando que su aspecto respondía al de una "señora con quimio".
Nada más responder a este tuit, los usuarios de las redes sociales se volcaban con la gaditana y le mandaban mensajes de apoyo. Entre quienes ha querido mandarle su ánimo ha sido Borja Sémper, que se ha dirigido a ella en redes: "Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia". El propio Sémper regresó a la política activa hace un par de semanas tras padecer un cáncer que le obligó a retirarse de la vida pública durante meses. Rodríguez respondía al mensaje agradeciéndole el gesto, también redes.
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