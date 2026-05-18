Feijóo convoca el congreso del PP de Cataluña para el próximo 27 de junio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en la reunión de la ejecutiva nacional posterior a las elecciones andaluzas -y que sigue en marcha en Génova- la convocatoria del congreso del PP catalán para el próximo 27 de junio. Se trata de un cónclave pendiente desde otoño de 2022 que servirá para ratificar el controvertido liderazgo de Alejandro Fernández al frente de la formación y actualizar el ideario político de las siglas para el próximo ciclo electoral. La última vez que se hizo fue en 2018.

El papel del PP en Cataluña ha cambiado radicalmente en los últimos años, como también lo ha hecho el contexto, ya alejado de la efervescencia del 'procés' que llevó al PP catalán al borde de la desaparición en 2021. Ahora, los populares catalanes cuentan con 15 escaños en el Parlament -frente a los tres que tenían en 2022-, su discurso, al compás del PP nacional, se ha endurecido en materia de seguridad e inmigración por la batalla con Vox, y la sintonía entre Feijóo y Fernández, que en varios momentos atravesó puntos críticos, parece encauzada y basada en una confianza que acabará de ratificarse en este congreso.

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El líder del PP, que en los últimos meses ya ha ido poniendo a punto el partido en Catalunya, quiere ahora bendecir todos los cambios en la estructura con este cónclave antes del verano, pero también en la hoja de ruta del partido. El objetivo es tenerlo todo listo para el próximo ciclo electoral, una maniobra que, como explicó EL PERIÓDICO, quería poner en marcha tras las elecciones andaluzas con la mirada puesta en los comicios municipales y generales de 2027.