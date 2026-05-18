Elecciones en Andalucía
García-Page exige a Sánchez que tome nota: "Hay que leer el mensaje de los ciudadanos"
El presidente de Castilla-La Mancha advierte de que desde los pactos con "la extrema derecha catalana", los ciudadanos "están mandado un mensaje nítido y claro elección tras elección"
El resultado del PSOE en las elecciones en Andalucía ha causado un profundo malestar en buena parte del Partido Socialista. momento, quien ha salido pidiendo al presidente del Gobierno que tome nota porque "hay que escuchar el mensaje de los ciudadanos" ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
La exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, perforó el domingo el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía, una comunidad donde los socialistas han gobernado durante 37 años. En las elecciones del 17M y a pesar de subir casi en 60.000 votos, el PSOE cayó 1,3 puntos en porcentaje de voto y perdió dos escaños, de los 30 de 2022 a los 28 de estas elecciones.
En opinión de García-Page, "el mensaje de los ciudadanos ha sido claro y nítido", según ha asegurado el líder de los socialistas castellano-manchegos en unas declaraciones en Letur (Albacete). "Y el destinatario [Pedro Sánchez] o no lo quiere entender o mira para otro lado". En su opinión, el "mensaje de las urnas" ataca "de raíz el pacto con la extrema derecha catalana, con el independentismo y los beneficios fiscales para Cataluña".
Según ha explicado a los periodistas, desde los pactos de Pedro Sánchez en 2023 "con la extrema derecha catalana" y "los independentistas", "los ciudadanos están hablando alto y claro elección tras elección y con un mensaje cada vez más nítido". Y ese mensaje hay que escucharlo.
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