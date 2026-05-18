Elecciones en Andalucía
El PSOE da su total apoyo a Montero y trata de desviar el foco hacia el PP: "Feijóo cierra un ciclo autonómico en el que ha ido de fracaso en fracaso"
Montserrat Mínguez destaca que los socialistas han conseguido "casi un millón de votos" y que desde ahora harán "una oposición constructiva"
La Ejecutiva Federal y la regional se reúnen hoy en Madrid y en Sevilla para analizar los resultados
Sánchez fracasa en Andalucía y su exvicepresidenta consigue el peor resultado histórico de los socialistas
El PSOE va a cerrar totalmente filas hoy con la candidata y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que ha hundido al Partido Socialista en Andalucía hasta su peor resultado histórico. Pedro Sánchez ha llegado a la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, poco antes de las 9:30 horas. Allí preside esta mañana la Comisión Ejecutiva Federal. La portavoz del PSOE, Montserrat Mínguez, ha mostrado en una entrevista en TVE "todo el apoyo" del partido a la exvicepresidenta y ha tratado de desviar el foco hacia el PP.
Mínguez ha reconocido que los resultados del PSOE, que ha caído de los 30 escaños de 2022 a los 28 de hoy, "no son los que nosotros esperábamos" y que "ahora toca hacer una oposición constructiva". La dirigente catalana ha destacado que los socialistas han conseguido "casi un millón de votos" y que el partido ha demostrado que "es la alternativa" a la derecha en Andalucía.
La portavoz federal socialista ha tratado durante la entrevista de desviar el foco hacia el PP. Mínguez ha asegurado que Feijóo inició este ciclo "con un gran objetivo": "alejarse de Vox y ser más independiente". Sin embargo, "Feijóo ha cerrado el ciclo político de las autonómicas yendo de fracaso en fracaso", porque ahora depende más de la ultraderecha. "El PP es el partido que más escaños pierde en Andalucía y ahora ha perdido también la mayoría absoluta", ha remachado.
Mínguez no ha querido entrar en el análisis de los resultados y ha argumentado que para hacer "su reflexión" se reúne hoy la Ejecutiva federal en Madrid y también la Ejecutiva regional, con Montero al frente.
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