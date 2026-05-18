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Vox avisa al PP que "van a condicionar" el Gobierno de Andalucía: "No vamos a desaprovechar esta oportunidad"

El presidente de VOX Santiago Abascal (2d), el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía Manuel Gavira (d), y el líder catalán del partido Ignacio Garriga (3d).

El presidente de VOX Santiago Abascal (2d), el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía Manuel Gavira (d), y el líder catalán del partido Ignacio Garriga (3d). / Raúl Caro / EFE

May Mariño

Vox tiene claro el papel que le han dado las urnas este domingo en Andalucía y avisan al Partido Popular andaluz de que "van a condicionar" el futuro Gobierno de Andalucía porque tienen ante sí, al no conseguir Juanma Moreno la mayoría absoluta, una "oportunidad" quevan a hacer valer.

"Vox no va a desaprovechar esta oportunidad, vamos a hacer valer todos los votos de ese más de medio millón de andaluces que han depositado la confianza en Vox y vamos a demostrar que es posible cambiar cosas que una mayoría absoluta ha sido incapaz de cambiar", aseveró el secretario general del partido que lidera Santiago Abascal, Ignacio Garriga.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de Vox, el dirigente catalán adelantó al PP sus prioridades para una próxima negociación: "Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben, vamos a defender el fin de la inmigración masiva, vamos a exigir el recorte del despilfarro político, en definitiva, el sentido común, las medidas que nos han escuchado estas semanas, que hemos logrado impulsar con el Partido Popular en Aragón, en Extremadura y eso es lo que ha decidido los andaluces y es lo que nosotros vamos a a impulsar con la fuerza que nos han otorgado los ciudadanos".

Garriga enfatizó que tras el ciclo electoral que acaba en Andalucía, "Vox es la única formación política que ha crecido en todas ellas. Un ciclo electoral que empezó en diciembre y que termina en mayo y en el que Vox tiene la capacidad de condicionar las políticas en el gobierno de Aragón, de Extremadura, de Castilla León y ahí los andaluces decidieron que también tuviéramos esa capacidad en Andalucía".

Castilla y León

Preguntado por la situación de la negociación para que Alfonso Fernández Mañueco sea investido presidente en Castilla y León con el apoyo de Vox, Garriga se limitó a indicar que "avanzan" esos contactos y que "aún queda camino por recorrer". "No tenemos prisa, pero no por el bloqueo, sino por la responsabilidad y la oportunidad que tenemos de mejorar muchas cosas en Castilla y León y conscientes del mandato electoral", añadió el secretario general de la formación que preside Santiago Abascal. "Sin prisa, con mucha responsabilidad y conscientes de que hay muchas cosas que cambiar", avisó Garriga al PP de Mañueco.

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