Directivos de Plus Ultra se reunieron en el ministerio de Ábalos con el "pana Zapatero detrás" y pagaron a Jéssica 2.000 euros

La investigación realizada por la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) recogida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama hace un seguimiento muy detallado de todos los contactos y conversaciones entre los directivos de Plus Ultra para conseguir el rescate económico de la aerolínea, que incluyen reuniones en el Ministerio de Transportes con el entonces secretario de Estado Pedro Saura que tendrían al "pana Zapatero detrás". Revela incluso un pago de 2.000 euros a Jésica Rodríguez, la que fuera entonces amante del ministro José Luis Ábalos.

Así lo detalla el auto en el que se imputan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros, en relación con mordidas relacionadas con la concesión a Plus Ultra del rescate por 53 millones de euros.

Se relata que el 22 de julio de 2020 el exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes -- a quien la ex fiscal general del país sudamericano Luisa Ortega Díaz vinculó a los negocios irregulares del depuesto presidente Nicolás Maduro, según informó en su día EL PERIÓDICO, recibió un mensaje firmado por el residente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y su 'número dos', Roberto Roselli, en el que se habla del resultado de la reunión con Saura.

El auto de imputación al que ha tenido acceso esta redacción detalla que la reunión se mantuvo con el entonces número dos de Transportes y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Allí les informaron que el papel del Ministerio de Transportes sería hablar bien de las compañías optantes a la ayuda pública y que eso lo tenían asegurado. Rodolfo respondía que sí, que detrás de esto está Rodríguez Zapatero.

"Sí bro, nuestro pana Zapatero detrás"

El responsable de la compañía que asistió al encuentro, Raif El Argie, señala expresamente: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto&Julio". Reyes respondió: "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli (d), a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Un día después fue aprobado, mediante resolución del Consejo de Ministros del Gobierno de España, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En otro momento de este proceso, en el mes de diciembre, Plus Ultra respondió a un al requerimiento realizado por la SEPI y remitió formalmente información adicional y aclaraciones en relación con el Plan de Viabilidad de la compañía, la situación del ERTE; los estados financieros de Plus Ultra.

Pago a Jésica

Coincidiendo con estas negociaciones, el banquero Felipe Baca, también implicado en la trama, encarga a otra persona "la realización dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano y otro por un importe de 2.000 euros a "Jessica", remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre "Jess" con un número de teléfono español". Como titular del número de teléfono español consta "Jésica Rodríguez García, "conocida públicamente por su vinculación con José Luís Ábalos", agrega el auto.

La expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

También sobre la gestión de la ayuda a la compañía aérea destacan los investigadores otra conversación en la que exconsejero Reyes, manifiesta al presidente de la compañía posibles vías para obtener influencia y "señala que una crisis equivale a una oportunidad, y este responde que el fin justifica los medios", detalla el auto.

"Yo busco como llegarle a ZP"

Así, el exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes contactó con el que fuera viceministro de economía en Venezuela y embajador ante Noruega Ramón Gordils para sondear un posible acceso a Zapatero. “Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”. Ramón Gordils responde: "vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP".

Por otra parte, Rodolfo transmite a Julio Martínez Sola la conversación con Gordils sobre obtener la ayuda de Zapatero, y este admite la posibilidad de realizar pagos para ello: "Mira lo que me dice un amigo (...) Y yo busco como llegarle a zp (...)Tú crees que podamos pedir ayuda à Zapatero.. tema lobby político Plus Ultra Líneas Aérea públicas y/o financiamiento". Julio Martínez Sola le responde: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.