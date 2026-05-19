El juez del caso Plus Ultra desvela que Zapatero intermedió entre Delcy Rodriguez y empresas chinas para la venta de petróleo

José Luis Rodríguez Zapatero intermedió entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y empresas chinas en el negocio de la venta de petróleo, según indica el auto de imputación del expresidente del Gobierno, al que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto, en la resolución judicial se refiere a unos mensajes detectados por la UDEF, de los que según el magistrado "se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero".

Asimismo, "identifican a Delcy Rodríguez ("La Dama") como la persona que controla la asignación de los buques: "La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos, dice el auto, en el que después se destaca que los mensajes interceptados ponen de manifiesto "la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política".

Actores de relevancia estatal

Para los investigadores, que los interlocutores de la trama de Zapatero escribieran: "Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino", revela la participación "de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria".

En este sentido, en uno de los mensajes se detectó "una carta de intenciones enviada por "China International Cultural Technology Resources Group CO LTD" a la "Oficina del Presidente Zapatero", en concreto a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, en fecha de 30 de octubre de 2023".

Mercado del oro

Por otra parte, el auto pone de manifiesto que Zapatero interviene en otras "operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al mercado del oro y la compraventa de acciones o divisas".

En la causa se investiga si los 53 millones del rescate de Plus Ultra sirvieron para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.

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Precisamente, en la querella de Anticorrupción se hacía referencia "a la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los citados préstamos; a la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá; a que algunos de los clientes de esta red supuestamente dedicada al blanqueo de capitales tenían antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país; y que paralelas actividades de blanqueo se habían podido utilizar en la venta de relojes de lujo".