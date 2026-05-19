Análisis
Zapatero, un faro que si se apaga puede llevar a Sánchez al naufragio
El juez del caso Plus Ultra considera que Zapatero es el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”
Zapatero niega cualquier ilegalidad y dice que "jamás" ha realizado ninguna gestión relacionada con el rescate de Plus Ultra
“Como sea verdad esto nos hunde”. Esa es la concisa y cruda reflexión de un dirigente del partido acostumbrado a lidiar con los vaivenes de la política y de la vida de partido. Pero el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no es cualquiera, es “el faro” para el PSOE ahora mismo y, más tras los últimos tiempos vividos en las filas socialistas después de los escándalos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Los sentimientos contradictorios afloraban según se iban conociendo detalles de la investigación impulsada por el juez José Luis Calama. “Estoy en shock”, era una de las expresiones que más se repetía en las conversaciones con dirigentes socialistas. No querían creerse los titulares que se publicaban una vez que el auto del juez Calama se escrutaba en las redacciones. “No puede ser, es Zapatero”. Se les caía un referente. A la vez hervía la sangre porque, muchos, veían cierta mano negra detrás de esta imputación. “ZP es el enemigo a batir por la derecha porque levanta campañas y les gana”. “Llevan tiempo teniéndole ganas”, admitían. Una fe a la que se aferran los que se consuelan leyendo el auto y asegurando que no es demoledor porque no hay conversaciones directas del expresidente, confían en su inocencia”. Como ha hecho saber internamente el propio Pedro Sánchez apelando a "defender el buen nombre de un compañero”. Una arriesgada defensa cerrada del PSOE, que fue algo más cauta y medida desde el Ejecutivo y en la que pesaban los precedentes cuando se puso la mano en el fuego por otros dirigentes en los que había confianza total.
Con miradas más objetivas, hay dirigentes socialistas que analizan que el auto está bien “armado” y va a ser “difícil” de levantar. De ahí que alguno apuntase a la receta de “colaborar con la justicia y seguir”. El expresidente está citado a declarar el próximo 2 de junio, un día después del octavo aniversario de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Coincidencias. Precisamente el expresidente popular era muy citado entre los dirigentes socialistas que lamentaban la “velocidad” y la “diligencia” de la justicia, la misma que, decían, no demostró nunca quién era “M. Rajoy”.
Sánchez encontró en Zapatero un apoyo también en los malos momentos. Alguien que le entendía porque había gobernado y liderado el partido. Una relación que en los años ha ido fraguándose en base a una lealtad máxima. En Moncloa y en el PSOE ven que esa cercanía a Sánchez ha puesto también al expresidente en el disparadero y dentro de la "campaña" para acabar con el presidente del Gobierno. Zapatero es una "pieza clave a cobrarse" de manera que si la derecha se hace con ella "ya solo queda el "uno"". Si cae Zapatero, es el "acabose", admitían en el partido. Pero si no hay nada, como creen que ocurriá "pronto", esto "va a ser el revulsivo" que necesita el partido y que le ayudará, anhelan, para revitalizar el PSOE tras el mal ciclo electoral e insuflar ánimos que revivan el orgullo socialista para el nuevo ciclo electoral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)