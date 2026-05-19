Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Luis Ángel Sanz La dirección del PSOE cierra filas con Zapatero tras su imputación La dirección del PSOE cierra filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación. La cúpula de Ferraz está denunciando una persecución judicial contra el dirigente y contra toda la organización. La número tres socialista y secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha denunciado en sus redes sociales que la imputación supone la "máxima expresión" del famoso "El que pueda hacer que haga", que formuló en su día el expresidente José María Aznar contra el Gobierno y el Partido Socialista. "Zapatero tiene todo mi apoyo", continúa Torró, "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la justicia".

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, considera que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "duro" y ha asegurado que la noticia le "entristece" pues nunca ha visto "interés económico" al expresidente. "Le he conocido a él en estos años, nunca le he visto interés económico", ha asegurado Díaz tras conocer la noticia en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que también ha reconocido estar "fría".

Luis Ángel Vega Miembros de la dirección del PSOE denuncian una "persecución judicial" contra el partido y defienden la presunción de inocencia de Zapatero.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha mostrado “máximo respeto” a la investigación. En una entrevista en Telecinco ha defendido “cero impunidad hacia la corrupción”, al tiempo en que pide respetar la “presunción de inocencia”.

A las 9.43 entraron varios agentes de la Policía del GOiT. A las 10.30 horas, doa agentes abandonaron el despacho del expresidente con varios maletines. Los dos agentes que salían del número 35 de la calle Ferraz portaban 3 maletines que cargaron en el mismo vehículo con el que llegaron al despacho del expresidente y que estaba aparcado en la zona de seguridad habilitada frente a la sede del PSOE

Luis Ángel Sanz El PSOE defiende la presunción de inocencia de Zapatero y sugiere una persecución judicial contra el partido La dirección del PSOE guarda de momento silencio ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes de la cúpula socialista solo trasladan una "tranquilidad" oficial y defienden su "presunción de inocencia" en conversación con este diario, mientras preparan la respuesta.

Zapatero, en la Audiencia Nacional el 2 de junio El ex presidente del Gobierno tendrá que acudir al tribunal.

Moreno Bonilla: "Muy grave" El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' es algo "insólito" y "muy grave", y ha recordado su presencia en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo apoyando a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero. En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así después de que este marte se haya conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales.

Vox pide elecciones ya El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que el PSOE ha "colapsado", tras conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, y ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas. Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha agregado que con su propio colapso, los socialistas también "ha llevado al colapso a la nación".