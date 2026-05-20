Los socios de Gobierno rebajan su apoyo a Zapatero tras conocer el auto de imputación: "No pinta bien", "es una mierda"

El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que imputa al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha caído como una bomba de relojería entre los socios de Gobierno. Este martes comenzaron denunciando persecución judicial. Y si por la tarde ya comenzaban las dudas entre sus filas, tal como avanzó EL PERIÓDICO, este miércoles en la sesión de control quedó patente que poco queda ya del apoyo cerrado que dieron al Ejecutivo hace solo 24 horas. Las voces que más férreamente defendieron a Zapatero y quienes denunciaron lawfare son hoy quienes admiten la gravedad de los indicios.

"No pinta bien el auto", admitió la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada al Hemiciclo este miércoles, un día después de que el partido haya denunciado la existencia de 'lawfare'. Una denuncia que también lanzaron en un primer momento desde Sumar, donde ahora rebajan sus acusaciones.

Enrique Santiago, portavoz adjunto del grupo que apuntaba a una persecución judicial rebajó su discurso tras conocer el auto y advirtió, a su llegada al Congreso, que "si se han cobrado cantidades por cuestiones políticas, eso es delito". La diputada de Compromís Águeda Micó admitió también que "no está tan claro que esto sea lawfare".

Rufián: "Esto es una mierda"

Sin embargo, el cambio más drástico sobre este asunto llegó por parte de ERC. Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, fue una de las voces que más defendió este martes a Zapatero tras conocerse su imputación, asegurando que el PP le tenía "manía", apuntando de nuevo a una fijación por parte de la judicatura. La marcha atrás en sus argumentos tras conocer el auto de imputación se hizo evidente desde primera hora de este miércoles, cuando a su llegada al Congreso admitió que el escrito judicial está "muy bien escrito", admitiendo la validez que no le dio en un primer momento.

En su intervención en la sesión de control, Rufián exigió explicaciones al Gobierno, asegurando que esta cuestión "merece una respuesta". El dirigente republicano mostró su afinidad hacia el expresidente socialista apelando a su mediación para la concesión de indultos a los líderes independentistas del procés, pero no esquivó la crítica. "Nueve de los nuestros están en la calle en parte por él, pero también tengo ojos en la cara", afirmó.

Rufián continuó haciéndose una serie de preguntas que seguían cuestionando a la judicatura, aunque sí exigió respuestas. "¿Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda? Y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Y tanto. ¿Que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, no 88 [páginas de auto] sino 188? Sí, también", comenzó. "Pero señorías, la izquierda somos otra cosa, así que la pregunta que yo le hago señor presidente es ¿dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde?", continuó.

"Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta". En su intervención desde su escaño, Rufián continuó con la petición de explicaciones: "Tienen que entender que hay mucha gente de izquierda en este país que esto le rompe el corazón".

En respuesta a esta intervención, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en dar "todo mi apoyo" al expresidente Zapatero, tal como hizo este martes tras conocerse su imputación.