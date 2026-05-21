Imputación de Zapatero
El PP llevará al Senado a la secretaria de Zapatero y al exministro Escrivá
La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del Banco de España comparecerán ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'
El Partido Popular (PP) llamará a declarar a la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo' a la secretaria del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, y al exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Así lo anunció este jueves la portavoz del primer partido de la oposición en la Cámara Alta, Alicia García, quien preguntada sobre por qué no llaman también a declarar a las dos hijas de Zapatero, cuya empresa Whathefaw fue registrada el pasado martes tras conocerse el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, aseguró: "No descartamos nada".
Además de la secretaria del antiguo jefe del Ejecutivo y de Escrivá, ministro de Seguridad Social entre 2020 y 2023, ambos mencionados en el auto de Calama, el Grupo Popular llama a declarar a dos de los miembros de la presunta trama liderada por Zapatero, Cristóbal Cano y Manuel Aarón Fajardo. García, en una de sus habituales ruedas de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta, sacó pecho de la labor llevada a cabo por su formación en la citada comisión, donde entre otros comparecieron el propio Zapatero e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hace dos años creamos la comisión de investigación del caso Koldo-caso PSOE. Hace unos meses tuvimos que abrir otra comisión de investigación, la comisión de investigación de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Estatales], en aquel momento yo decía que se creaba la comisión de investigación de la caja negra de la SEPI, y era verdad".
Noticia en elaboración.
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