La vertiente venezolana de la ‘trama Zapatero’: pagos del entorno de Delcy Rodríguez y testaferros que cobraban “600 euros en mano”

El auto de 18 de mayo en el que el juez José Luis Calama cita el 2 de junio como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero desvela la vertiente venezolana de la presunta trama. Y en ella se refleja la realidad de un país, con empresarios cercanos al régimen del país sudamericano, que realizan pagos recurrentes a la red corrupta presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno, y con otros ciudadanos de este país, que actúan como meros "testaferros" que ponen su nombre en los documentos que les entregan a cambio de cantidades de dinero.

"Queda patente su mero papel de testaferro, por el que recibiría una remuneración de 600 euros mensuales, pagados en efectivo cuando este viaja desde Venezuela a España", relata el instructor, que después dice que estos empresarios dicen en los mensajes que fueron interceptados por la UDEF que el dinero lo entregaban "en mano cuando viene por España".

Archivo - José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas / PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA - Archivo

En este sentido, los agentes encontraron un mensaje de 6 de abril de Santiago Fernández Lena, que fue secretario de Plus Ultra, en el que le dice al ahora presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, que era "probable que vengan Basiliso y su esposa a Madrid desde Caracas la última semana de abril", al presunto testaferro, administrador único de Caletón Consultores. El juez considera que el lugarteniente de Zapatero, Julio Martínez Martínez, utilizó Caletón Consultores y otras mercantiles interpuestas para enmascarar los fondos que recibían de la aerolínea Plus Ultra.

Camilo Ibrahim Issa

Pero la investigación judicial también señala al empresario Camilo Ibrahim Issa, accionista de Plus Ultra a través de la firma Snip Aviation, y que estaba al tanto de las negociaciones para lograr el rescate de la compañía. En un mensaje de 6 de febrero de 2021, poco antes de que se produjera el rescate, el entonces presidente de la aerolínea, Rodolfo Reyes, le pide a Julio Martínez Sola que organice una comida con Camilo Ibrahim Issa y Julio Martínez Martínez. "Rodolfo Reyes le dice que Camilo estuvo con Zapatero y que hablaron sobre que todo iba bien (Rodolfo Reyes: "Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa". Julio Martínez Sola: "Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilo en Plus Ultra)".

El 26 de febrero de 2021, cuando ni siquiera se había celebrado la reunión del Consejo Gestor que aprobó el rescate, Julio Martínez Martínez comunica a Camilo Ibrahim Issa, mediante un mensaje de texto, la obtención de la ayuda pública. Y este le agradeció la labor prestada.

Empresarios próximos a Delcy Rodríguez

Este periódico informó que una de las empresas registradas este martes por la Unidad de delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía fue SoftGestor S.L., cuyo administrador es un ciudadano español nacido en Venezuela, Carlos Parra Delgado, que posee el 65% de Softgestor SL. El 35% restante es de Óscar Fernández García. Otros clientes de esta mercantill, que realizó dos pagos a la trama de Zapatero por 145.200 euros, eran Bautista Managements LLC, (100.957 euros); Grupo Multiobras MM 77 CA (74. 870 euros); y FVF Operaciones Globales SL (46.374 euros).

El ahora presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Rodríguez, con la camiseta del Zamora CF. / NICO RODRÍGUEZ (LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA)

Precisamente, la sociedad FVF Operaciones Globales SL fue creada en España por el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa, que también es administrador solidario de la compañía. Giménez Ochoa fue uno de los cuatro pasajeros que acompañaron a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el avión que la desplazó el 19 de enero de 2020 al aeropuerto de Barajas, en el que la número dos de Nicolás Maduro mantuvo una reunión con Ábalos.

La firma Softgestor es propietaria del 99,6% de la mercantil Apamate Corporate And Trust SL. Desde esta firma Parra Delgado transfirió 300.000 euros el 3 de enero de 2020 a la mercantil Deluxe Fortune, una de las dos empresas que usó el comisionista y conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, para ingresar las presuntas mordidas de la venta de las mascarillas pagadas por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. El juez relata que la trama también habría valorado utilizar Apamate Corporate And Trust SL para transferir fondos al amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez.