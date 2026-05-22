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REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

El Tribunal Supremo rechaza suspender la regularización de migrantes, como pedían Vox y la Comunidad de Madrid

El Alto Tribunal rechaza la legitimidad de las asociaciones para solicitar la suspensión cautelar y rechaza la petición de Vox y la Comunidad de Madrid

Carlos Lesmes.

Carlos Lesmes.

Ana Cabanillas

Madrid

El Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar el decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno el pasado en abril tras el pacto con Podemos. La Sala Contencioso-Administrativa del Alto Tribunal ha la petición realizada por la Comunidad de Madrid y Vox, al tiempo en que inadmite las solicitudes de tres asociacoines -Hazte Oír, Asociación por la Libertad y Justicia y Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica- al considerar que no están legitimados para presentarla.

El tribunal presidido por Carlos Lesmes ha tardado poco más de tres horas resolver la cuestión después de celebrarse este viernes por la mañana la vista oral, donde se expusieron los argumentos de una y otra parte. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se opuso a la legitimación de todas las partes a la hora de presentar el recurso, y finalmente el Supremo ha considerado la falta de legitimidad de las asociaciones, al tiempo en que sí ha admitido la legitimación de Vox como partido político.

Uno de los principales argumentos esgrimidos para pedir la suspensión ha sido en los efectos "automáticos" e "irreversibles" que conlleva el proceso regulatorio, que contempla en su articulado la concesión temporal de permisos de trabajo y residencia cuando la solicitud de regularización sea admitida a trámite. La Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, a través de su letrado, solicitó al Supremo la suspensión únicamente de las disposiciones que regulaban la concesión de permisos provisionales.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, rechazó este argumento alegando que en caso de que la solicitud no sea aprobada, esos permisos serían revocados. Hasta ahora, el Gobierno ha otorgado 91.505 permisos provisionales de trabajo a migrantes, de las casi 550.000 solicitudes presentadas en los primeros 35 días, en un proceso que aún no ha llegado al ecuador del plazo de presentación, que culmina el 30 de junio.

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