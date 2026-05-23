CASO ZAPATERO
El informe de la UDEF sobre Zapatero sostiene que "Julito" pagó 10.000 euros al director del fondo de rescate de Plus Ultra: "10k done"
Los agentes consideran que un mensaje descubierto "pone de manifiesto la confirmación" de la mordida
El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero desvela un supuesto pago de 10.000 euros por parte de los directivos de Plus Ultra al entonces director del fondo de rescate: "10k done", dice de forma literal el mensaje. Para la policía "pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros".
"En fecha 17 de agosto de 2021, obtenido de la conversación que se produce entre Julio Martínez Martínez y Rodolfo Reyes, se observa un mensaje de texto", dice el informe, que explica que en la comunicación se incluye un mensaje a la noticia: “La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra”.
Julián Mateos
Los agentes explican, después, que en la información "se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Rodolfo Reyes le pregunta a Julio Martínez Martínez, si lo conoce y en el siguiente mensaje Rodolfo Reyes dice: “10k done”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Uber solo puede transportar viajeros entre las ciudades asturianas, pero no dentro de ellas, afirma el Principado
- El profesor de Gijón Sergio Álvarez persigue una patente para un proyecto que permitiría alargar la esperanza de vida: 'Los escenarios son muy prometedores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento