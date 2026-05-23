El informe de la UDEF sobre Zapatero sostiene que "Julito" pagó 10.000 euros al director del fondo de rescate de Plus Ultra: "10k done"

El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero desvela un supuesto pago de 10.000 euros por parte de los directivos de Plus Ultra al entonces director del fondo de rescate: "10k done", dice de forma literal el mensaje. Para la policía "pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros".

"En fecha 17 de agosto de 2021, obtenido de la conversación que se produce entre Julio Martínez Martínez y Rodolfo Reyes, se observa un mensaje de texto", dice el informe, que explica que en la comunicación se incluye un mensaje a la noticia: “La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra”.

Julián Mateos

Los agentes explican, después, que en la información "se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Rodolfo Reyes le pregunta a Julio Martínez Martínez, si lo conoce y en el siguiente mensaje Rodolfo Reyes dice: “10k done”.