Investigados del caso Zapatero hablaron de "cortar" el caso Plus Ultra con sus contactos con la Fiscalía

Imputados en el caso Zapatero, entre los que se encontraba el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, se intercambiaron mensajes en los que aludieron a la creación de un "Kitchet Gabinet" para "cortar" la investigación del caso que instruía la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), al que ha tenido acceso esta redacción. Asimismo, alardearon de que conocían a la "fiscal jefe".

Fuentes de los investigados explican a esta redacción que cuando decían que tenían que "cortar" el asunto, en realidad se referían a la contratación de un abogado de prestigio. De hecho, completan, no tuvieron contactos ni con la magistrada ni con la fiscal del caso.

Imagen de Roberto Roselli / EL PERIÓDICO

La "Kitchen" es la operación parapolicial que se desarrolló en 2013 en el seno del Ministerio del Interior para boicotear los casos Gürtel y de la caja 'b' del PP. En estos momentos se está juzgando en la Audiencia Nacional esa actuación, entre cuyos investigados está el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Tal y como informó este diario, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid impidió a la jueza llamar a declarar como imputado al representante legal de Plus Ultra Líneas Aéreas SA al constatar que en la fecha de la citación, el 25 de mayo de 2022, había transcurrido el plazo legalmente previsto para la instrucción de la causa sin que la misma hubiera sido prorrogada, según especifica un auto de 17 de noviembre de 2022, al que ha tenido acceso este periódico.

El juzgado madrileño acabó acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se había iniciado con una querella de Manos Limpias por el rescate de la aerolínea, al entender que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, y que se había aplicado correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.