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Felipe González pide en València un adelanto electoral en España tras la imputación de Zapatero

El expresidente reclama a Sánchez celebrar comicios "este año" durante un acto junto a los grandes empresarios valencianos

Felipe González pide agotar la legislatura ya y convocar elecciones este año

Felipe González pide agotar la legislatura ya y convocar elecciones este año

Sara Fernández

Mateo L. Belarte

València

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha reclamado este lunes el adelanto de las elecciones generales a Pedro Sánchez. “Debería haber elecciones este año”, ha señalado con firmeza el exdirigente socialista preguntado sobre el tablero político nacional actual y en especial tras la imputación del también expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, un procedimiento que ha alejado de cualquier sospecha de ‘lawfare’.

González ha participado en un encuentro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que preside Vicente Boluda. Durante un coloquio moderado por Diego Lorente, director de lobby, el expresidente ha vuelto a ser muy crítico con Pedro Sánchez, a quien ha exigido que convoque elecciones. González, citando al también crítico Emiliano García Page, ha pedido “respeto por la infantería” al presidente del Gobierno, en alusión al daño a otros cargos del partido que podrían sufrir consecuencias electorales.

El ejemplo de Corina Machado

Ha señalado también que él es partidario de “liderazgos que se ejercen en beneficio de los demás, de la población, y no el propio”. Ha puesto como ejemplo a la opositora venezolana María Corina Machado y su “liderazgo no mercenario”, sin concretar más allá. Asimismo, ha destacado la importancia de “hacerse cargo del estado de ánimo de la gente” ante las informaciones judiciales que cercan al Gobierno.

Felipe González, en un encuentro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)

Felipe González, en un encuentro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) / JM López

Sobre la última, la imputación de Zapatero, ha vuelto a apelar a la presunción de inocencia del expresidente pero ha rechazado cualquier sombra de guerra judicial al remarcar el “garantismo” del juez que comanda la instrucción. En ese sentido, ha pedido esperar al devenir de las pesquisas, si bien ha afirmado que el caso tiene un “coste reputacional” para todos, el país y el partido.

Noticias relacionadas

"Una ingeniería financiera"

González ha confesado estar “abrumado” por la imputación del expresidente y aunque ha admitido estar “muy en desacuerdo políticamente” con él, ha señalado que él no considera que Zapatero tenga “la capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que describe el sumario. “Que Zapatero haya llegado a saber lo que es una ‘off shore’ yo no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy Rodríguez...”, ha dicho.

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