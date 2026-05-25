EEUU, México y Canadá
Luis de la Fuente también convoca al Rey para el Mundial: Felipe VI presenta la lista de la selección
El Monarca aparece en el vídeo en el que ciudadanos anónimos van desvelando los nombres de los jugadores
La Zarzuela confirmó la semana pasada que el rey Felipe VI acompañará a la selección española de fútbol en el partido del Mundial que jugará contra Uruguay el 26 de junio en Guadalajara (México), pero su apoyo ha empezado ya este mismo lunes, participando en el anuncio de la lista del campeonato. En la presentación del acto se ha emitido un vídeo en el que ha aparecido el Monarca. Él ha dado paso a otra grabación en la que una serie de ciudadanos anónimos ha ido diciendo los nombres de los convocados. "Esta es la lista de todo un país. Es la lista de España", ha rematado después Felipe VI. La relación llega con polémica: ocho futbolistas del Barça y ninguno del Real Madrid, pero ese es ya otro tema.
La selección española, con Luis de la Fuente como entrenador, debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, en Estados Unidos, que es uno de los países que, junto con México y Canadá, organizan la competición esta vez.
Según fuentes de la Zarzuela, Felipe VI grabó el vídeo el viernes por la tarde, justo después de aterrizar del viaje oficial de tres días a Canadá. Se ha hecho en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede central de la Federación de fútbol. Ese espacio, por cierto, fue inaugurado en mayo de 2003 por el entonces príncipe Felipe de Borbón.
En la rueda de prensa, un periodista le ha preguntado al seleccionador si adelantó al Monarca la lista de convocados el viernes, en la grabación. Y no, no lo hizo. "No pude decírsela. Él entendió perfectamente que no se lo dijera", ha respondido aunque, ha añadido, sabe que es una persona muy "discreta" y "muy prudente". "Me quedé con las ganas, porque sé que es un hombre de confianza. En todo caso, creo que ha quedado un vídeo precioso y una presentación a la altura de lo que demanda esta gran federación española de fútbol, esta afición, este país y estos jugadores", ha dicho el entrenador.
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