La UDEF alerta al juez del caso Zapatero de que la SEPI le ha aportado carpetas "vacías de contenido sin documentación"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Zapatero, que la información aportada por la SEPI en relación con el rescate de Plus Ultra "está incompleta", ya que "si bien las carpetas coinciden con lo indicado en el documento guía aportado" por la entidad, muchas de las carpetas se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación".

En uno de los informes en los que el juez ha basado la imputación del expresidente del Gobierno, los agentes destacan que entre las carpetas remitidas por la SEPI que están vacías se encuentran las que "contienen información relativa a las comisiones de seguimiento". Añaden que "otros archivos no pueden ser abiertos (principalmente los relativos a la subsanación de errores)" y en relación con las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios" entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y la compañía aérea, "tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante en relación con la concesión de la ayuda pública".

Esos problemas ya se pusieron en conocimiento del magistrado en un informe anterior en febrero, y se procedió a reiterar el requerimiento de información, dado que "a documentación remitida era incompleta y presentaba carencias". Esta segunda petición de información se respondió mediante la facilitación de dos copias del expediente de referencia. En él, la SEPI indicaba que la información aportada equivalía a la presentada originalmente, a la que únicamente se añadía que la información adicional referida al seguimiento de la financiación efectuado desde 18/12/2025 a fecha actual”.

"Sin embargo -precisa el informe- al comparar el contenido de la respuesta del primer requerimiento con el contenido de la respuesta de la reiteración se observa que ambos difieren más allá de lo indicado por la SEPI".

Documentación de Plaza Castilla

Los agentes también señalan que el 15 de abril desde los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, en los que comenzó la investigación y que acabaron inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, en relación con el expediente de concesión de la ayuda pública de la SEPI. Del análisis de la información obtenida por ambas vías se concluye que "algunas de las carpetas facilitadas entre la documentación aportada se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación (destacando especialmente las que contienen información relativa a las comisiones de seguimiento)".

"Otros archivos no pueden ser abiertos (principalmente los archivos relativos a la subsanación de errores). Asimismo, existen documentos referenciados en el expediente que no figuran entre los aportados. Como ejemplo, en la carpeta dedicada a la documentación aportada por Plus Ultra a Deloitte para la elaboración de su informe legal, no se encuentran documentos a los que Deloitte se refiere en el mismo y que deberían figurar entre los incluidos en el expediente", afirma el informe.

Entre los documentos que señalan figura el certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social o el contrato arrendamiento de aeronave suscrito. En relación con las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía aérea Plus Ultra, tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante relacionada con la fase de concesión de la ayuda pública.