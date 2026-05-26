Esposa de Pedro Sánchez
El Gobierno vuelve a cargar contra Peinado tras situar a Begoña Gómez al borde del banquillo: “No todo vale en una instrucción”
Desde el Ejecutivo interpretan que el último informe de la UCO “es revelador en el sentido de inocencia” y lamentan su citación coincidiendo con la visita del Papa a España
Mientras en el Gobierno evitan entrar a comentar los detalles del sumario de la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, vuelven a cargar contra el contenido de la instrucción que cerca a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En la misma rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes donde la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sorteó cualquier revelación en el sumario contra el expresidente, con el argumento de que “no voy a pronunciarme sobre un procedimiento judicial abierto”, apuntó que en el caso de Begoña Gómez “no todo vale”.
La portavoz del Ejecutivo sostuvo que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sería “revelador en el sentido de su inocencia”. “La verdad siempre se acaba imponiendo”, añadió. Tras ello, lanzó la reflexión que más allá de políticos “hablamos de personas, de familias”, para preguntarse “quién restaura el daño que se lleva haciendo más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona”.
“No todo vale en lo que tiene que ver con la instrucción”, arremetió Saiz frente al juez Juan Carlos Peinado que la ha convocado a comparecer "personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública" el próximo 9 de junio a una vista previa al juicio ante un jurado popular. Ello supone la activación formal del trámite para llevar a Begoña Gómez al banquillo.
Otras fuentes de Moncloa lamentan que la citación coincida con el viaje que el Papa León XIV realizará a España entre los próximos 6 y 9 de junio. Precisamente, otros hitos del caso Begoña Gómez han coincidido actos internacionales en los que Begoña Gómez acompañaba al presidente del Gobierno.
Tras la celebración vista se podrá adoptar "alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que tanto Begoña Gómez como el resto de procesados "traten de eludir la acción de la justicia", según añade el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
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