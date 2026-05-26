El Gobierno descarta revisar el rescate a Plus Ultra al considerar validado el procedimiento y mantiene la inocencia en Zapatero

El Gobierno considera que el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra por el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero se realizó siguiendo el procedimiento y ya fue revisado y posteriormente validado. No solo por el propio Gobierno, sino por las instituciones europeas y los propios juzgados. De ahí que en Moncloa descarten volver a revisarlo o abrir nuevas comprobaciones. Mientras se apela a la colaboración con la justicia, en el Ejecutivo defienden que el préstamo a la compañía respondió, como todos los demás realizados durante la pandemia, al marco regulador vigente, sin caber “arbitrariedad ni discrecionalidad”.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha tratado de despejar cualquier sospecha de tráfico de influencias ah referirse a los criterios técnicos en los que se basó la operación y el “control exhaustivo no solo de la Administración, también del juzgado de instrucción, la fiscalía, la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. “Transparente y adecuado”, concluyó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al igual que aplazamiento de la deuda de la compañía para que pudiese acceder al rescate.

Fuentes de Moncloa inciden en que el expediente fue “avalado” y tras una denuncia se investigó y se archivó. Por ello, trasladan tranquilidad en lo que se refiere al Gobierno y descartan una nueva revisión interna. “Está muy mirado y hay todo tipo de documentos”, concluyen apelando a los criterios técnicos.

Tras conocerse el sumario de la causa que refuerza los indicios para la imputación del expresidente, desde el Gobierno siguen manteniendo su apoyo y defendiendo su presunción de inocencia. Eso sí, cambian de estrategia para evitar pronunciarse sobre sus contenidos, al contrario que otros casos, como el relativo a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. “No voy a pronunciarme sobre el procedimiento judicial abierto”, insistió la portavoz del Gobierno para añadir que “el Gobierno desplegó ayudas siempre respetando el marco regulatorio establecido” y mirando con lupa los expedientes, al igual que las diferentes instituciones.

En privado, fuentes del Gobierno trasladan que mantienen la confianza en la inocencia de Zapatero y que siguen pensando, tras un análisis preliminar del sumario, que no hay indicios que prueben hechos delictivos contra el expresidente. Se gana tiempo y se espera a que Zapatero ofrezca sus explicaciones ante el juez. Inicialmente, estaba citado para el 2 de junio, pero su abogado pidió un aplazamiento y se ha concedido más tiempo para preparar su defensa, hasta el 17 y 18 de junio.

Estrategias electorales de diferenciación

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, una de las actuales figuras del actual gobierno más cercanas al expresidente, que acompañaba a la portavoz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha apuntado que sigue “confiando plenamente en su inocencia”. Si bien ha asegurado que no ha tenido oportunidad de hablar con el expresidente después de conocerse su imputación.

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En el plano más político, el Gobierno ha minimizado el órdago del PNV reclamando un adelanto electoral. Una opinión que dicen respetar, pero que evidentemente no comparten. Refiriéndose de modo general a los socios, Elma Saiz apeló a la “normalidad” de que a un año de las elecciones municipales y autonómicas desde algunos espacios políticos se intenten establecer diferentes estrategias. Su hoja de ruta, sin embargo, sigue siendo la de acabar la legislatura y para ello apelan a la necesidad de una “estabilidad” cada vez más alejada para impulsar su agenda.