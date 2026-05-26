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Investigación a la mujer del presidente

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio a una audiencia preliminar en la que podrá adoptar medidas que minimicen un riesgo de fuga

Deberá acudir personalmente junto a su asistente y al empresario Juan Carlos Barrabés

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para la audiencia previa al juicio

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para la audiencia previa al juicio / ep

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

MADRID

El juez Juan Carlos Peinado, que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno tráfico de influencias y otros tres presuntos delitos de corrupción, la ha convocado junto a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés para que comparezca "personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública" el próximo 9 de junio a una vista previa al juicio ante un jurado popular.

Tras la vista se podrá adoptar "alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que tanto Begoña Gómez como el resto de procesados "traten de eludir la acción de la justicia", según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Se trata, según detalla el titular de la plaza número 41 de instrucción de Madrid de una audiencia prevista en el artículo 30 de la ley del jurado, posible que lo establece para analizar "la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que estén pendientes de practicarse las diligencias de investigación solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el juez". También señala esa norma que esta convocatoria "podrá ser renunciada por la defensa de los acusados, aquietándose con la apertura del juicio oral".

Juan Carlos Peinado y Juan Carlos Barrabés

Juan Carlos Peinado y Juan Carlos Barrabés / Nacho García

La resolución señala de forma expresa que Gómez y el resto de acusados deben estar presentes en la vista con sus respectivos letrados, y que igualmente deberá acudir el fiscal, las acusaciones populares " y la representación procesal de la Universidad Complutense de Madrid, como acusación particular, en calidad de ofendida por uno de los delitos objeto de esta instrucción, en concreto, por el delito de apropiación indebida" en relación con el 'software' utilizado en la cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer de Pedro Sánchez codirigió en este centro académico.

Años previstos

El auto se extiende sobre las penas previstas para los delitos que se atribuyen a Begoña Gómez, que son el de tráfico de influencias (que prevé penas de prisión de 6 meses a 2 años) multa y prohibición de acceso a ayudas o contratos púbicos; corrupción en los negocios (de 6 meses a 4 años); malversación de caudales (de 6 meses a 3 años) y apropiación indebida ( de uno a seis años de cárcel).

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Estos delitos que, según señala expresamente "en este momento procesal se atribuyen a los investigados, y ya acusados", dada la extensión de la pena que pudiera serles impuestas, lo que "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia". Por ello solicita su comparecencia personal- a la audiencia preliminar a los efectos de "en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia, con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado" de fuga.

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