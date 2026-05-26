La jueza de la dana cita de nuevo al presidente de la Diputación de Valencia tras saberse que fue avisado del Poyo

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tendrá que pasar de nuevo a declarar como testigo en la causa que investiga la gestión de la dana. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha vuelto a citar al responsable provincial después de conocerse que la alcaldesa de Torrent, la popular Amparo Folgado, le avisó aquella tarde del desbordamiento del barranco de l'Horteta, un barranco tributario del Poyo en plena 'zona cero' de la catástrofe.

La declaración de la alcaldesa de Torrent sorprendió porque, como publicó Levante-EMV, choca de frente con lo que declaró en su momento el presidente de la Diputación, que no solo negó que le avisaran de incidentes por la riada en esta zona sino que también declaró no haber mantenido contacto telefónico con ningún alcalde de l'Horta Sud.

En la testifical de Folgado, la alcaldesa de Torrent aseguró que allí no llovía pero sobre las 18 horas de la tarde, al ver "la situación dantesca" que se estaba produciendo en el municipio con el desbordamiento del barranco de l'Horteta, tributario del Poyo, que estaba "desbocado", llamó al presidente de la Diputación. Le llamó, dijo, por su cargo y "por si sabía algo más" aunque no sabía que estaba en el Cecopi.

La 'popular' entregó al juzgado un listado de llamadas, que todavía no se conoce, pero donde debería figurar esta llamada, además de la que hizo una hora más tarde al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, al que también advirtió del desbordamiento.

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Cabe recordar que en su testifical, el pasado mes de agosto, Mompó negó haber sido informado de nada de esto. Aseguró que, antes de la alerta masiva a los móviles a las 20.11 horas, nadie les dio "ninguna información que les hiciese preocuparse ni anticipar lo que iba a pasar después". A él personalmente, abundó, no le llegó ninguna información "que le preocupase o le hubiese tenido que preocupar o advertir sobre lo que iba a pasar en l’Horta Sud". En el listado de 30 llamadas aportado por el responsable de la corporación provincial, presente el Cecopi desde que empezó a las 17 horas de la tarde, no aparecían contactos telefónicos como primeros ediles de esta zona.