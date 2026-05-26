Plus Ultra
Junts descarta una moción de censura contra Sánchez, pero pide "transparencia" ante el caso Zapatero
La negativa del partido a juntar sus votos a PP y Vox para desbancar al presidente socialista no es algo nuevo
Carlota Camps
"Transparencia". Esta es la petición que Junts ha hecho este martes al PSOE, tras las últimas informaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional relacionadas con el caso Plus Ultra, que ha puesto bajo la lupa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, los posconvergentes descartan sumarse a una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "No está encima de la mesa", ha afirmado la líder del partido en el Parlament, Mònica Sales.
La negativa de Junts a juntar sus votos a PP y Vox para desbancar al presidente socialista no es algo nuevo. La formación liderada por Carles Puigdemont siempre ha descartado una operación que implicaría dar la presidencia al PP, aunque fuera de forma temporal hasta la convocatoria de nuevas elecciones, y que debería contar con el apoyo de la extrema derecha.
Sin embargo, cobra especial importancia que lo reitere ahora, después del estallido del caso Plus Ultra y de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, tachara de "irresponsable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026". A pesar de que en un primer momento hubo prudencia, los socios del Gobierno han empezado a tomar distancia.
Sales ha insistido en que la potestad de convocar elecciones es únicamente de Sánchez, pero sí ha pedido "máxima celeridad a la justicia" para esclarecer las acusaciones contra el expresidente, al que ha recordado que se le debe preservar la presunción de inocencia, y también ha exigido "transparencia" al PSOE. Los posconvergentes quieren explicaciones de los socialistas y exigen que estas se den lo más pronto posible.
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