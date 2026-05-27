Feijóo habla de una situación "agónica" ante el registro de la UCO en Ferraz y vuelve a instar a los socios a romper con Sánchez

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se detuvo este miércoles ante los periodistas a la entrada al pleno del Congreso de los Diputados, donde ante la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje en Italia, no intervendrá en la sesión de control al Gobierno, como es habitual.

Feijóo volvió a reclamar la convocatoria inmediata de elecciones generales, tras conocerse las primeras noticias del registro en la sede del PSOE en Ferraz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), lo que se suma al estallido del caso por la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "La situación que estamos viviendo es de una extrema gravedad que se comenta por sí sola. La pregunta es cuántas redadas más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, en joyas, cuántos sumarios… estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno, no solo del PSOE. No queda más remedio que darle la palabra a los españoles", aseguró el líder de la oposición.

Feijóo, además, no olvidó volver a instar a los socios a romper con el Gobierno: "Mis planes los conozco, los tengo claros. Yo espero que puedan cambiar los planes de los socios que están apoyando a un Gobierno que apesta".

Igualmente, Feijóo argumentó: "No conozco lo que se está produciendo en estos momentos en Ferraz, pero es otra más, y no otra cualquiera. Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede, de once sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando El Vaticano... si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás, y el octavo mandamiento: no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética, que estamos viviendo", concluyó.

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Tras referirse a otros escándalos que salpican al Gobierno, como el juicio que se inicia esta semana contra el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez Pérez-Castejón, o la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez, sumados a los anteriores, Feijóo consideró que "solo uno" justificaría el adelanto electoral, por lo que mucho más, concluyó, "todos juntos".