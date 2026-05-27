Caso Zapatero
La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
Almudena Lastra, cuyo mandato no ha sido renovado por la nueva fiscal general y termina el próximo 5 de junio, actúa a raíz de una denuncia de una de las acusaciones populares en causas contra el Gobierno
La aún fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha remitido a la Inspección fiscal una denuncia que había sido presentada contra la fiscal provincial Pilar Rodríguez y también contra María Luisa Llop, la primera que se encargó del caso Plus Ultra e instó el archivo de la investigación en 2021, a raíz de una denuncia del partido Iustitia Europa, habitual en las personaciones populares de causas contra el Gobierno. Ambas aparecen mencionadas en el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional en el que se ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por irregularidades en el rescate a la citada aerolínea.
Fuentes fiscales señalan a EL PERIÓDICO que no se trata de la apertura de una investigación disciplinaria, pues eso lo debe determinar la Inspección, sino que simplemente se ha actuado en cumplimiento del artículo 163 de Reglamento del Ministerio Fiscal, que establece que "cualquier denuncia o queja relacionada con la actuación de los miembros del Ministerio Fiscal debe ser remitida inmediatamente a la Inspección Fiscal", que será que determine si se existe material para investigar a estas fiscales.
Tal y como informó este diario, algunos imputados en el caso Zapatero, entre los que se encontraba el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, intercambiaron mensajes en los que aludieron a la creación de un "Kitchet Gabinet" para "cortar" la investigación del caso que instruía entonces la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos. Alardearon, entre otras cuestiones, de que la "fiscal jefa es amiga".
Se da la circunstancia de que a finales del pasado mes de abril la fiscal general del Estado, Teresa Peramato acordó el relevo de Lastra, que declaró contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados, y su sustitución por María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid. Pilar Rodríguez, por contra, fue ascendida como fiscal adscrita a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El mandato de Lastra concluye el próximo 5 de junio, según las fuentes consultadas, que desvinculan esta decisión de situación de la actual fiscal superior y la incardinan en el cumplimiento estricto del Reglamento.
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