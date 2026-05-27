"Operación PSOE": 4.000 euros al mes a Leire Díez para sabotear a "la UCO patriótica" y los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez

La presunta organización criminal liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pagó con fondos del partido 4.000 euros al mes a la considerada como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez con la intención de "destruir" las causas judiciales contra el hermano (David Sánchez) y la mujer (Begoña Gómez) del presidente del Gobiernoy líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez; pero también contra el caso de los ERE de los socialistas andaluces. Además, según explica el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el propio Cerdán aseguraba que también pretendían socavar la instrucción del caso Koldo "por orden del one".

Asimismo, los integrantes de la trama interpusieron sucesivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado sobre la unidad de la Benemérita, "a las que inmediatamente daban la oportuna publicidad a través de medios de difusión nacional, haciendo germinar el despectivo y contaminante título de la 'UCO patriótica', impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la Directora General de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada", prosigue el juez.

Leire Díez / El Periódico

Poco después de la primera reunión en la sede de Ferraz, Leire Díez, que denominó sus actividades como "Operación PSOE", comunicó a su entorno que Cerdán iba a remunerarle por los servicios que estaba prestando, pero que tenía dudas sobre cómo hacerlo: "Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos, ¿lo podría hacer a través de 'Andalukadi' directamente, no?", dijo, para después reconocer que no le gustaba que lo hicieran "a través del despacho de Gaspar", en referencia a Gaspar Zarrías y su sociedad Zaño Sociedad Consultora SL.

Empresas de un abogado

Pese a esas dudas iniciales, el 26 de junio de 2024 Leire Díez comenzó a percibir fondos provenientes de la empresa de Zarrías, "llegando a percibir cuatro pagos de 4.000 euros". Y tras esos abonos, "Santos Cerdán y Leire Díez articularon un segundo procedimiento, en este caso utilizando la intermediación de dos sociedades administradas por el abogado Ismael Oliver".

Archivo - Gaspar Zarrías llega a la quinta sesión del juicio del caso ERE. (Foto de archivo). / EUROPA PRESS - Archivo

Para ello, habrían falseado "una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes en calidad de directora gerente Federal del PSOE", por lo que esta formación política abonó 27.225 euros al despacho del letrado Oliver, quien "con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos abonó esta misma cantidad a Leire Díez, pero en este caso desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL".

El juez Pedraz detalla en su auto que el propio Ismael Oliver traslada a Leire Díez su intención de "darle una vuelta" y que "probablemente" lo haría "con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen". En otra conversación entre la 'fontanera' y el abogado, que fue intervenida por la UCO, se evidencia "la mendacidad" de las facturas, pues Oliver le traslada "una duda que hemos de resolver antes de las transferencias que es qué concepto pongo en una y en otra". Y Díez responde que "en la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra yo creo que también debería poner labores de consultoría".

Un periódico para la "Operación PSOE"

El PSOE también habría abonado a la sociedad Grupo Crónica Libre SL, de la periodista que propició el primer encuentro en Ferraz, "una cuantía cercana a los 20.000 euros. Para ello, Santos Cerdán habría dispuesto que se abonara esta cantidad a través de una campaña de publicidad. El ex director de Comunicación del PSOE Ion Antolín se puso en contacto con esta informadora "para decirle que la orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K".

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

En este sentido, el juez destaca que la trama de Cerdán y Leire Díez "otorgaba un papel relevante a la difusión de determinadas informaciones. Y el medio Crónica Libre, constituido en abril de 2022, tuvo una intervención preponderante en la difusión de esta información, consistente, en algunos supuestos, en grabaciones con origen en los archivos del 'Comisario Villarejo' y otros elementos que guardaban relación con distintas causas judiciales. Así parece evidenciarse de una de las anotaciones intervenidas a Leire Díez, donde se vincula la "creación de un periódico" con la denominada como "Operación PSOE", destaca el auto.

Finalmente, el magistrado desvela otros supuestos pagos del PSOE destinados a la trama. Los socialistas sufragaron a Díez al menos cuatro viajes, que tenían como finalidad llevar a cabo algún tipo de actuación relacionada con los hechos que se investigan. Como por ejemplo, tras una reunión fechada el 26 de abril de 2024 una "empleada del partido remitió a Leire Díez la reserva de un billete de avión para volver a su residencia habitual": También pagaron al empresario Javier Pérez Dolset, acusado en la Audiencia Nacional por el caso Zed Worldwide, su traslado a Zaragoza junto a la fontanera.