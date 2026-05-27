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El Tribunal Supremo rechaza la pretensión de Baltasar Garzón de ser readmitido como juez

El CGPJ expulsó al exjuez Baltasar Garzón de la carrera judicial después de que el TS le condenara en 2012

Baltasar Garzón

Baltasar Garzón

EFE

Madrid

El Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión del exjuez Baltasar Garzón de ser readmitido en la carrera judicial de la que fue expulsado tras ser condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión investigados en el caso Gürtel y sus abogados.

Así lo acuerda el Supremo en una sentencia en la que desestima el recurso de Baltasar Garzón contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de inadmitir su solicitud de revisión de los acuerdos de este órgano en cumplimiento con el dictamen de un Comité de la ONU que determinó que se vulneraron sus derechos fundamentales al inhabilitarle como magistrado.

El CGPJ expulsó a Baltasar Garzón de la carrera judicial después de que el Tribunal Supremo le condenara en 2012 por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales. Actualmente el exjuez ejerce como abogado.

Según informa el Supremo, este tribunal ha deliberado este miércoles el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Baltasar Garzón, por el procedimiento especial de derechos fundamentales, contra el acuerdo del pleno del CGPJ de 8 de octubre de 2025.

En el mismo el CGPJ inadmitió a trámite la solicitud de Garzón de que este órgano revisara sus acuerdos de 20 y 23 de febrero de 2012 por los que se procedía a dar cumplimiento a la sentencia de 9 de febrero de 2012 dictada por el Tribunal Supremo, que le condenó a once años de inhabilitación especial para el cargo de magistrado, con pérdida definitiva de su cargo, cuando era juez de la Audiencia Nacional.

El CGPJ rechazó la pretensión de Garzón de ser readmitido como juez en la carrera judicial al estimar que las resoluciones de dicho Comité de la ONU no le son vinculantes y al haber resuelto en ejecución de una sentencia firme.

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Tras la deliberación realizada este miércoles los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo han decidido desestimar el citado recurso y plasmarán los argumentos en una sentencia que será notificada en los próximos días.

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