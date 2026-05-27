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La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la imputación de Zapatero y la financiación del PSOE
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Puente critica que la UCO se presente en Ferraz para "un simple requerimiento de información"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha criticado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil se haya personado este miércoles en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz para "un simple requerimiento de información".
El ministro, que también forma parte de la Ejecutiva Federal socialista reprocha que se esté hablando de "un registro" y pone en cuestión que sea necesario que los agentes se hayan presentado en Ferraz.
"Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.
Puente critica que la UCO se presente en Ferraz para "un simple requerimiento de información"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha criticado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil se haya personado este miércoles en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz para "un simple requerimiento de información".
El ministro, que también forma parte de la Ejecutiva Federal socialista reprocha que se esté hablando de "un registro" y pone en cuestión que sea necesario que los agentes se hayan presentado en Ferraz.
"Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.
Fuentes de Ferraz afirman que se toman el registro ordenado por el juez Santiago Pedraz por una pieza separada del 'caso SEPI' con "tranquilidad". "Colaboración con la justicia, como siempre", añaden.
Según ha podido saber El Periódico, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acudido a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para entregar un requerimiento de información por orden del titular del juzgado de instrucción 5 de l Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
La entrega del requerimiento es a “los responsables de gerencia” del partido, indican fuentes próximas a la investigación. Del caso, relacionado con la fontanera socialista Leire Díez. Están pendientes otras acciones por orden del juzgado en otros puntos de España, pero no son simultáneas y su naturaleza depende del resultado de esta primera entrega en Ferraz
El asunto le correspondió por reparto después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama.
Cristina Gallardo
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga en esta causa a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.
Ángeles Vázquez
La UCO, en Ferraz por el caso SEPI
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para recabar pruebas en relación con la presunta financiación ilegal del partido en el marco del caso Sepi, en el que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la investigación.
Mariano Alonso Freire
Feijóo habla de una situación "agónica" ante el registro de la UCO en Ferraz y vuelve a instar a los socios a romper con Sánchez
Feijóo exige la convocatoria de elecciones generales tras el registro en la sede del PSOE y la investigación judicial al expresidente Rodríguez Zapatero
Feijóo habla de una situación "agónica" ante el registro de la UCO en Ferraz y vuelve a instar a los socios a romper con Sánchez
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se detuvo este miércoles ante los periodistas a la entrada al pleno del Congreso de los Diputados, donde ante la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje en Italia, no intervendrá en la sesión de control al Gobierno, como es habitual.
Feijóo volvió a reclamar la convocatoria inmediata de elecciones generales, tras conocerse las primeras noticias del registro en la sede del PSOE en Ferraz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), lo que se suma al estallido del caso por la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. (Seguir leyendo)
May Mariño
Antes de las 9.00 horas de este miércoles se personó en la sede del PSOE un agente de la UCO. La seguridad del partido le permitió el acceso. El agente sigue en el hall de la sede federal.