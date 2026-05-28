Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Investigación

El abogado de Julio Martínez, amigo de Zapatero, renuncia a su defensa del caso Plus Ultra

Toma la decisión ante "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa

El empresario Julio Martínez.

El empresario Julio Martínez. / Carlos Luján - Europa Press / Europa Press

EFE

Madrid

El abogado del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y "figura visible" de la trama de presunto tráfico de influencias por la que se investiga al expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, ha renunciado a su defensa por "diferencias irreconciliables" con él.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la decisión del abogado y catedrático Bernardo del Rosal, adelantada por el diario El País, y que ya ha sido comunicada al juez que investiga la causa, José Luis Calama.

El abogado ha anunciado que renuncia a seguir representando al empresario ante "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa, de modo que ahora Julio Martínez Martínez deberá designar a un nuevo letrado.

Martínez, que aún no ha declarado en la Audiencia Nacional, aparece en la causa como "lugarteniente" de la presunta trama y su "figura visible" y es denominado por directivos de Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero.

Es uno de los principales investigados en la causa judicial en la que está citado el también exlíder socialista los días 17 y 18 de julio, y las libretas que le incautó la Policía están repletas de anotaciones con "referencias a altos cargos del estado venezolano" o "de empresas estatales (como CVM, PDVSA,CVG)" directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como carbón, gas, petróleo, oro o níquel.

El caso Plus Ultra gira en torno a una presunta trama de tráfico de influencias ante autoridades nacionales e internacionales para conseguir decisiones en favor de terceros, especialmente la aerolínea en relación a la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada en 2021, en cuyo "vértice" el juez ubica a Zapatero.

Una supuesta trama "que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

Noticias relacionadas

La red estaría "sustentada en los contactos" de Zapatero y Martínez sería el "interlocutor habitual de los clientes de la red", "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes" hacia Zapatero y su entorno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  3. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  5. Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
  6. Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
  7. Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
  8. La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París

Queipo acusa a Barbón de "sectarismo" e "inacción", y este le diagnostica "síndrome prelectoral precoz"

Queipo acusa a Barbón de "sectarismo" e "inacción", y este le diagnostica "síndrome prelectoral precoz"

Obras y costes de la reforma del albergue de Serín: "Es una inversión histórica"

Obras y costes de la reforma del albergue de Serín: "Es una inversión histórica"

El centro social de Oviedo que cerrará temporalmente sus puertas desde el lunes por obras de mejora

El centro social de Oviedo que cerrará temporalmente sus puertas desde el lunes por obras de mejora

La defensa de David Sánchez plantea la nulidad y ve sesgo político en la acusaciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 70 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 70 euros

You First y PLG se unen para sacar adelante Gersh Football: un asturiano al mando del fútbol mundial

You First y PLG se unen para sacar adelante Gersh Football: un asturiano al mando del fútbol mundial

Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna

Ni en Madrid ni en Salamanca: la plaza más antigua de España está en Asturias y se construyó hace 234 años sobre una laguna
Tracking Pixel Contents