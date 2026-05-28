Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Cristina Valido ve "difícil de creer" que Sánchez no supiera nada del caso Leire Díaz: "Hemos pasado el umbral del asombro"

La diputada por Coalición Canaria en el Congreso ha calificado la situación de "muy preocupante"

Cristina Valido

Cristina Valido

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha asegurado este jueves que, aunque "existe la posibilidad", ve "difícil de creer" que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no supiera nada del caso Leire Díaz y ha afirmado que, ante las últimas informaciones conocidas sobre una supuesta financiación ilegal de ese partido, se ha pasado "el umbral del asombro máximo".

Así se ha pronunciado Valido en declaraciones a los medios en el Congreso antes del Pleno, donde ha calificado la situación como "muy preocupante". "Yo creo que esto empeora por días y quienes tienen que dar las explicaciones son los representantes del PSOE, la dirección del PSOE y el presidente del Gobierno. Hemos pasado el umbral del asombro máximo en esto. Todo lo que queremos son explicaciones", ha añadido.

Preguntada por si, tras lo conocido este martes y coincidiendo con la declaración del exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, se puede hablar ahora de las 'cloacas del PSOE', la parlamentaria canaria ha indicado que lo que toca ahora es "digerir toda la información" antes de "ponerle nombre".

Le falta información o tiene demasiada

"Veo que los medios ya lo han titulado como las cloacas del PSOE, yo no me atrevo a tanto. Quiero ser respetuosa, no me he leído la información y por tanto lo que sé es lo que ustedes han publicado. Desde luego, huele mal", ha manifestado.

Noticias relacionadas

Sobre la rueda de prensa ofrecida por Sánchez este miércoles en Roma, Valido ha sostenido que son declaraciones a las que ya están "acostumbrados" y considera da la sensación de que el presidente está "lejos de la realidad, le falta información o tiene demasiada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  3. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  5. Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
  6. Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
  7. Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
  8. La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París

Los consejos de los 15 alumnos con matrícula de honor en los institutos de Siero: sacrificio, aficiones como el deporte y "un círculo cercano sano"

Los consejos de los 15 alumnos con matrícula de honor en los institutos de Siero: sacrificio, aficiones como el deporte y "un círculo cercano sano"

Francis Nwaokorie, el arma secreta del Alimerka Oviedo Baloncesto en su lucha por el ascenso a la ACB

Francis Nwaokorie, el arma secreta del Alimerka Oviedo Baloncesto en su lucha por el ascenso a la ACB

Peñaflor crece con nuevas familias que lo eligen para vivir: "El pueblo es la leche, en nada te plantas en Grado y tienes todos los servicios"

Peñaflor crece con nuevas familias que lo eligen para vivir: "El pueblo es la leche, en nada te plantas en Grado y tienes todos los servicios"

Claudia Mariño, octava en el Campeonato de Europa de gimnasia rítmica

Claudia Mariño, octava en el Campeonato de Europa de gimnasia rítmica

El remanente de tesorería de Cudillero se reparte entre deuda bancaria y proyectos de mejora de infraestructuras

El remanente de tesorería de Cudillero se reparte entre deuda bancaria y proyectos de mejora de infraestructuras

Cudillero elimina la prohibición expresa de hacer nudismo en las playas del concejo establecida hace una década

Cudillero elimina la prohibición expresa de hacer nudismo en las playas del concejo establecida hace una década

Humedades, archivos saturados, salas sin ventilación, sedes dispersas, edificios sin accesibilidad y aplicaciones informáticas que fallan: el calvario de la Justicia asturiana

Humedades, archivos saturados, salas sin ventilación, sedes dispersas, edificios sin accesibilidad y aplicaciones informáticas que fallan: el calvario de la Justicia asturiana

Las claves de la crisis de la basura en Asturias: la batalla interna de Cogersa, la polémica de los seguros y unos residuos a los que no encuentran solución

Las claves de la crisis de la basura en Asturias: la batalla interna de Cogersa, la polémica de los seguros y unos residuos a los que no encuentran solución
Tracking Pixel Contents