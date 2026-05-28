Danilo Díazgranados (62 años): el bróker del chavismo, consuegro del cantante Luis Miguel, en el caso de Zapatero

Danilo Alfonso Díazgranados Manglano (62 años) llevaba décadas moviéndose entre dinero, banca internacional y relaciones de poder mucho antes de que su nombre apareciera en el sumario español del caso Plus Ultra. Durante años fue un personaje prácticamente invisible para el público, aunque muy conocido en determinados círculos financieros latinoamericanos. Considerado por distintas investigaciones periodísticas como uno de los brókeres venezolanos más ligados al dinero del chavismo, inversor, intermediario y operador financiero, su trayectoria atraviesa Caracas, Miami, Suiza, Nueva York, Panamá, República Dominicana y España.

El consuegro del cantante Luis Miguel

En 2023, sin embargo, saltó inesperadamente a las revistas del corazón: su hijo, Danilo Díazgranados Salvatierra, se casó en la Toscana con Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel. De pronto, el discreto financiero venezolano pasó a ser presentado como “el consuegro de Luis Miguel”.

Pero la biografía que había detrás era bastante más compleja. La historia de Danilo Alfonso Díazgranados Manglano (Caracas, 29 de abril de 1964) comienza en Prados del Este, una urbanización acomodada de la capital de Venezuela.

Relojes caros y zapatos de marca

Antiguos compañeros lo recuerdan como un niño “travieso” y “tremendo”, criado en un entorno de privilegio. Fue el primero de su clase en tener televisor a color y videojuegos, llevaba relojes caros y zapatos de marca, y sus padres fomentaron pronto su fascinación por Estados Unidos, hasta el punto de regalarle un uniforme completo del equipo de fútbol americano de los Miami Dolphins. Tras terminar el colegio, estudió en la Universidad de Miami, un recorrido habitual entre las familias venezolanas acomodadas de los años ochenta.

En Florida abrió sus primeras sociedades y reforzó su vínculo con la élite financiera venezolana al casarse con María Josefa ('Fefi') Salvatierra, nieta de Salvador Salvatierra, fundador del Grupo Unión, matriz del Banco Unión. Ya entonces aparecía cómodo moviéndose entre empresas, socios y distintos países.

'Sobres' y coches bomba

El primer episodio delicado de su biografía llegó en 1993, cuando Caracas sufrió una serie de atentados con sobres y coches-bomba. Las autoridades investigaron si detrás de aquellas explosiones existía el objetivo financiero de provocar caídas bursátiles y en los bonos venezolanos para comprar activos depreciados. El nombre de Díazgranados apareció vinculado al caso después de que su concuñado, Walter Alexander 'Alex' Del Nogal, lo señalara indirectamente. Díazgranados negó cualquier implicación y salió de aquel episodio sin cargos penales conocidos.

Su verdadera consolidación llegó durante los años noventa y primeros del 2000, como un bróker especializado en deuda, bonos y operaciones internacionales. Memorandos internos de la banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), una entidad especializada en gestión de patrimonios privados, lo describían como cliente desde principios de los noventa y como un operador habituado a intermediar en compraventa de valores relacionados con instituciones venezolanas.

Con el chavismo llega el gran salto

En 2006, un cable diplomático estadounidense filtrado después por WikiLeaks lo cita, según investigaciones periodísticas, como intermediario entre el Gobierno venezolano y bancos internacionales para operaciones de deuda y depósitos mantenidos fuera de balances oficiales. Él siempre negó haber sido asesor del chavismo o funcionario del Gobierno.

Grupo Fonden, ligado a Hugo Chávez

El episodio central de su trayectoria financiera aparece ligado al Fonden, el Fondo de Desarrollo Nacional creado por Hugo Chávez. Según documentos internos de la banca privada suiza CBH publicados por Armando.info dentro de la investigación Venezuela Leaks, una offshore panameña llamada Craft Financial S.A. participó en una operación de aproximadamente 1.300 millones de libras esterlinas procedentes del Fonden, convertidas después en bonos británicos. La investigación sostenía que Díazgranados tenía poderes para actuar en nombre de esa estructura, aunque él defendió que la operación fue legal y negó haber cobrado comisiones por la compraventa de bonos.

La empresa 'chatarra' de camiones de basura

No fue el único episodio controvertido. En 2000, él y su madre registraron Basurvenca Servicios Sanitarios, empresa vinculada años después a un escándalo por la importación de 21 camiones de basura para una alcaldía venezolana que terminaron siendo catalogados como “chatarra”. El litigio acabó derivando en un embargo judicial contra Banesco, no contra Basurvenca, y para entonces Díazgranados ya no figuraba en la compañía.

Vínculos con Donald Trump

En paralelo construyó un perfil internacional. En 2010 apareció como accionista fundador de Savoy Bank, una entidad financiera de Manhattan que aseguró haber ayudado a levantar. Más tarde también apareció ligado a la operación de compra de una participación en SkyBridge Capital, la firma de inversión de Anthony Scaramucci, exasesor de Donald Trump.

Huida a República Dominicana: miedo al secuestro

Desde 2008, investigaciones periodísticas lo sitúan viviendo en Casa de Campo, en República Dominicana, una de las urbanizaciones más exclusivas del Caribe. Documentos internos de CBH llegaron a estimar su patrimonio en más de 2.000 millones de dólares, y distintos medios de comunicación sitúan su salida de Venezuela en un contexto de preocupación por un eventual secuestro. Allí empezó a proyectar una imagen distinta: la de un empresario ligado a hoteles, a la gastronomía, el vino, bienes raíces y a la filantropía.

Beca para jóvenes cocineros

Desde 2019 impulsó en República Dominicana, junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el diplomado 'Cocina Creativa', un programa para jóvenes cocineros cuyo ganador obtiene formación en el Basque Culinary Center, en San Sebastián.

Pero España ya formaba parte de su red mucho antes del caso Plus Ultra. Figuró en sociedades como Movilway SL y Celistics Transatlantic SL, vinculadas a telecomunicaciones y pagos en América Latina.

Su entrada en el entramado de Zapatero

Su entrada en el sumario español llega a través del abogado Miguel Palomero. La investigación incorporó un chat, llamado “Danilo-España”, donde aparecen referencias a José Luis Rodríguez Zapatero como “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”. La UDEF investiga además una transferencia de 20.000 euros desde una cuenta de Díazgranados a Whathefav, sociedad vinculada a las hijas del expresidente, y conversaciones sobre presuntos pagos al comisario Jesús María Gómez Martín, hoy jefe superior de Policía de Canarias.

7.000 euros al comisario y regalos

En efecto, el nombre de Díazgranados surge vinculado al comisario Jesús María Gómez Martín, antiguo responsable del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, desde 2022, jefe superior de Policía de Canarias.

Según la investigación, Anticorrupción sospecha que Gómez Martín pudo recibir dinero y regalos cuando dirigía Barajas. En una conversación del 6 de marzo de 2020, incorporada al sumario, Palomero comunica a Díazgranados que va a sacar 7.000 euros “para el amigo”. Cuando Danilo pregunta a qué amigo se refiere, Palomero responde: “Para Jesús el comisario”. La respuesta atribuida a Díazgranados es breve: “Dale lo de Jesús”.

Favores en el control de fronteras

La Fiscalía vincula esa relación con presuntos favores aeroportuarios: desde el expediente de 'Kiko' Díazgranados, hijo del empresario, detenido en 2019 por una presunta falsedad documental en un control de fronteras, hasta posibles facilidades para personas cercanas al entorno del bróker venezolano en Barajas y menciones al uso del aeródromo de Cuatro Vientos.

El 'Delcygate'

Como apunte, en enero de 2020, el comisario Jesús María Gómez Martín era el jefe del puesto fronterizo de Barajas, el máximo responsable policial del control de entradas al aeropuerto durante el llamado Delcygate, la polémica visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pese a las sanciones europeas.