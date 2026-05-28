Lucha antiterrorista
Diez detenidos en una redada antiyihadista en cinco provincias
La operación, de la Policía Nacional, sigue abierta en previsión de nuevas detenciones
Agentes de la Policía Nacional han asestado un golpe al terrorismo islamista este jueves con la detención de al menos diez personas implicadas en actividades yihadistas, confirman a este diario fuentes de ese cuerpo policial.
Las detenciones se han llevado a cabo casi simultáneamente en diversos puntos de las provincias de Alicante, Barcelona, Málaga y Murcia, así como en la Comunidad de Madrid.
La operación, dirigida por la Comisaría General de Información, es de amplio calado, y las fuentes consultadas no descartan nuevas detenciones durante este y los próximos días.
No ha trascendido una confirmación oficial de la naturaleza concreta de los delitos que se atribuyen a los detenidos, pero sí que el grupo de supuestos terroristas capturados pasarán este viernes a disposición de un juzgado de la Audiencia Nacional.
Después de un golpe en Tarifa
El pasado 11 de mayo, investigadores del área de lucha antiterrorista de la Comisaría General de Información detuvieron a un ciudadano español, joven y converso al Islam radical, que se había ido fanatizando con los postulados de la organización terrorista Daesh, o Estado Islámico.
El detenido expresaba en sus círculos online un intenso odio a España y los españoles, que aprendía de grandes atentados cometidos en Francia (en Niza y en París) y que se estaba capacitando para atentar en España.
Las fuentes consultadas no han querido confirmar de momento si esta detención de mediados de mes en Tarifa, en la que participó el FBI norteamericano aportando información, fue prólogo de la cascada de detenciones que está teniendo lugar este jueves.
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