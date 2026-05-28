Corrupción
Feijóo pronuncia su discurso más duro tras la imputación de Zapatero: "La redada de la UCO fue a todo el sanchismo, no solo a una parte"
El presidente del PP asegura que "el Gobierno está podrido, peor la democracia española no y la vamos a defender" y exigió la convocatoria "inmediata" de elecciones generales
En Directo. Situación política tras la entrada de la UCO en Ferraz y el 'caso Zapatero' | Última hora
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pronunció este jueves en Leganés (Madrid) su discurso más duro sobre la corrupción desde que la semana pasada se conoció la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Al día siguiente del registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante más de doce horas la sede del PSOE en Ferraz, Feijóo sentenció: “La redada de la UCO fue a todo el sanchismo, no solo a una parte".
Además, el líder de la oposición, precedido en el uso de la palabra por el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, y por el secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, el senador Alfonso Serrano, concluyó que “el Gobierno está podrido, pero la democracia española no, y la vamos a defender". Feijóo volvió a reclamar una convocatoria anticipada de las elecciones generales o que, en su defecto, los socios de Sánchez “dejen de apoyar a un Gobierno sin Presupuestos y sin decencia”.
No fue el único mensaje a los socios parlamentarios que sustentan al Ejecutivo de Sánchez, a los que instó a dejar de abstenerse ante el “carrusel delictivo, insostenible e indecente” del Gobierno, al tiempo que aseguró que nadie que quiera lo mejor para los ciudadanos puede sostener esta situación.
Dado el cariz municipalista del acto, celebrado en la Plaza de España de la ciudad madrileña tras un amplio paseo por la misma con el alcalde y con Serrano, el 'número dos' orgánico de Isabel Díaz Ayuso, Feijóo puso en valor a los alcaldes del PP, también en clave de limpieza democrática. "Son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción, y no lo van a tener mientras yo sea presidente de este partido, os lo puedo asegurar", se comprometió.
Feijóo pidió "no resignarse" ante esta situación, en la que según dijo "el Gobierno está atrapado por una dinámica corrupta y enfermiza". Porque a su juicio, la tesis de que se trataba solo de algunas "manzanas podridas pudo colar al principio", pero no ahora, cuando según describió "los casos se multiplican, las conexiones se repiten, cuando las investigaciones alcanzan de lleno al centro gravitatorio del Gobierno, es imposible que nadie pueda tragar con este nivel de corrupción. Lo que está podrido es el núcleo del poder", sentenció.
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