Fernández Díaz desmiente en el juicio de Kitchen a su 'ex número dos' y niega haberle preguntado en 2013 sobre el chófer de Bárcenas

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha desmentido en el juicio de Kitchen a su 'ex número dos' Francisco Martínez y ha negado haberle preguntado en julio de 2013 si el chófer de Luis Bárcenas era confidente de la Policía: "Entre 2013 y 2015 yo no sabía nada de eso", ha afirmado el expolítico del PP, que ha insistido en que conoció la operación parapolicial contra el extesorero del PP por la prensa en 2015.

"Si esa llamada se dijera que fue a finales de 2015 o del 2016 hubiera dicho, pues podía haber sido, pero en el año 2013 yo no sabía para nada de esa operación", ha completado Fernández Díaz.

Al preguntarle de nuevo su abogado Jesús Mandri sobre si conocía la captación del chófer del extesorero del PP Sergio Ríos, el exministro lo ha rechazado de plano: "En absoluto. Si no sabía que existía no podía interesarme por algo que no sabía que existía".

La versión de Martínez

Previamente, Francisco Martínez ha asegurado que Fernández Díaz le pidió que se enterara de la captación de Sergio Ríos: "Yo no tenía ni idea ni el ministro tampoco. Le pregunté a Eugenio Pino, pero no me contesta inmediatamente. Luego me lo confirma y se lo digo al ministro, que nunca me dijo cómo se enteró", ha relatado ek ex secretario de Estado.

L'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez / Alberto Ortega - Europa Press

"Nadie me habló de esa operación Kitchen", ha respondido después en varias ocasiones durante su declaración Fernández Díaz, que ha durado menos de una hora, y en la que también ha negado que Francisco Martínez le hubiera enviado mensajes sobre la operativa parapolicial contra el extesorero del PP, que el ex secretario de Estado de Seguridad aseguró en la instrucción sí le había remitido, y que protocolizó en dos actas notariales.

En concreto, Fernández Díaz ha dicho que no reconoce mensajes supuestamente enviados a Francisco Martínez informándole sobre el clonado de los dispositivos de Bárcenas, que se llevó a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional en una cafetería de Madrid, o interesándose sobre el chófer de Bárcenas.

"Se ha volcado todo"

Uno de los mensajes, que fue reproducido en la vista oral, tenía fecha de 18 de octubre de 2013 y decía, de forma literal: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".

Jorge Fernández Díaz. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

En el mismo sentido, ha negado haber ordenado a los policías los seguimientos a la familia de Bárcenas, que entraran en el local de pinturas de la mujer del exsenador por Cantabria, Rosalía Iglesias, o que se copiara el móvil del extesorero: "Son cuestiones operativas y el ministro no se encarga de eso", ha zanjado.

En otro momento, el exministro del PP recordó al tribunal que él no se encontraba en los papeles de Bárcenas como perceptor de los fondos en 'b', por lo que personalmente no le podía interesar o preocupar porque no estaba entre las personas que sí cobraron los sobresueldos.