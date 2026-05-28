Investigación
Manos Limpias en el juicio de David Sánchez: "Detrás de esta causa no está Pedro Sánchez"
La organización ultraderechista, con cuya denuncia se inició este procedimiento judicial, está segura de que el presidente el Gobierno no influyó para 'colocar' a su hermano en la diputación. "Sihubiera un mínimo elemento probatorio, iríamos para adelante", afirma su abogado
"A nosotros no nos gusta Pedro Sánchez y haremos todo lo que podamos para que no siga siendo presidente del Gobierno, pero lo que no vamos a decir que en esta causa está detrás Pedro Sánchez, porque si hubiera un elemento probatorio mínimo, obviamente, iríamos para adelante. Pero no hay nada de nada".
Es lo que ha dicho el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, al término de la primera sesión del juicio que ha comenzado este jueves en la Audiencia de Badajoz para dirimir el presunto enchufe de David Sánchez en la diputación pacense, en el que se sientan en el banquillo, además del hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, y otras nueve personas.
Ya durante su intervención para replicar a las cuestiones previas planteadas por las defensas, el letrado de Manos Limpias, la organización ultraderechista con cuya denuncia en mayo de 2024 se inició este procedimiento, ha asegurado que no tienen constancia de que Pedro Sánchez "llamara a nadie" para 'colocar' a su hermano como coordinador de actividades de los conservatorios.
"Peloteo"
"Este señor llegó a esta diputación sorteando todos los requisitos que a los demás ciudadanos se nos exigen por ser hermano de quien es, pero no porque su hermano se moviera para ello, seguramente, sería por el peloteo absoluto español habitual de alguien que quiere quedar bien con el líder carismático e hizo aquello de 'Atraco a las tres': aquí Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo", ha comparado.
Ese es, en opinión de Manos Limpias, el origen de este pleito. "Lo otro es venir a hacer política a un tribunal".
No obstante, ha querido añadir que si bien están convencidos de que en el germen de esta causa no encuentran "intervención alguna de Pedro Sánchez", no lo tienen tan claro en el caso de la considerada 'fontanera' del PSOE, Leire Iglesias, y sus presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales del entorno del presidente. "Ya veremos quién estaba detrás", ha dicho.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París