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La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
VOX quiere que se cite a Pedro Sánchez
La formación solicita que se cite como investigados a Pedro Sánchez y personas relevantes en la estructura orgánica del PSOE, a los responsables de la gerencia del PSOE, al exgerente Mariano Moreno y a otros cargos vinculados al partido.
Agentes de la Guardia Civil abandonan la sede del PSOE tras horas de registro
Cinco coches salen en dirección contraria del garaje de la sede socialista de la sede del PSOE. Los periodistas creen que en ellos iban los agentes de la UCO de la Guardia Civil que durante todo el día han estado recabando documentación por orden del juez Santiago Pedraz.
VOX amplía su querella por financiación ilegal del PSOE y blanqueo de capitales
VOX ha presentado ante la Audiencia Nacional una ampliación de la querella por presunta financiación ilegal del PSOE y blanqueo de capitales que la formación ya registró el pasado 1 de noviembre de 2025. El nuevo escrito incorpora nuevos hechos, declaraciones judiciales e informes policiales relacionados con el denominado caso Koldo y sostiene que las últimas diligencias conocidas refuerzan la existencia de una presunta trama de pagos en efectivo y financiación irregular vinculada al entorno socialista.
Junts, PP y Vox urgen a Illa a comparecer por los casos del PSOE bajo investigación
Junts, PP y Vox han urgido este miércoles al presidente catalán, Salvador Illa, a comparecer en el Parlament para "dar explicaciones" por los casos que afectan al PSOE y que están bajo investigación judicial. Los tres partidos de la oposición, por un lado, quieren que Illa aclare si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo algún papel en la adjudicación de un contrato a una unión temporal de empresas que usa tecnología de Huawei. Por otro lado, también instan a Illa a dar explicaciones después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya pedido al PSOE, en el marco del caso Leire, la documentación relativa a la campaña publicitaria de las elecciones al Parlamento catalán de mayo de 2024 y la presentada ante la Sindicatura de Cuentas de Catalunya y/o el Tribunal de Cuentas.
El Senado aprueba una reprobación al Gobierno por su conducta ante los casos de corrupción
El Senado ha aprobado este miércoles una moción de reprobación al Gobierno por su conducta ante los casos de corrupción, en la que se le insta a asumir responsabilidades políticas e iniciar los procedimientos para un cambio de gobierno, con los votos de la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox y UPN. Frente a sus 146 síes, ha habido 98 noes, del PSOE, ERC, EH Bildu y Compromís, y 13 abstenciones, del PNV, Junts, Coalición Canaria, Geroa Bai y los senadores de La Gomera y las Pitiusas. El PP registró la moción de reprobación la semana pasada tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la ha defendido en el debate en el pleno su senadora Pepa Pardo, que se ha mofado de que "el faro moral de la izquierda" se haya lucrado a costa "del hambre" del pueblo venezolano.
Otegi se cuestiona qué resolvería un adelanto electoral que dé paso a un Gobierno PP-Vox
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha preguntado este miércoles qué resolvería un adelanto electoral "cuando todo el mundo prevé que eso daría paso a un Gobierno de PP-Vox".
Entrevistado en la Cadena Ser Euskadi, Otegi ha dicho que, aunque "hay mucha gente que lleva ya mucho tiempo demandándolo", lo que "se desconoce" desde el punto de vista "del pueblo vasco e incluso del pueblo español, progresista y de izquierdas", es qué resolvería este adelanto.
"Creo que hay que mantener una cierta prudencia", ha insistido el dirigente soberanista, quien se ha mostrado "absolutamente convencido" de que tras esta coyuntura "hay una operación de carácter político" que "trata de desalojar al PSOE del Gobierno".
Desmentido de la abogada Leticia de la Hoz
Leticia de la Hoz ha hecho un comunicado en el que califica de "completamente falso e infundado" haber "ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma— a doña María del Carmen Pano Sánchez con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical". Añade que expulso a la empresaria de su despacho "por motivos graves que, de momento, no pueden ser revelados de manera pública por estrictas razones deontológicas y legales, de acuerdo con el deber de confidencialidad", pero solicitará al Colegio a la Abogacía Madrileña quedar exenta del secreto profesional para poder aportar toda la información y pruebas pertinentes ante la autoridad judicial.
Carlota Camps
También exigen conocer los vinculos de la Generalitat con la empresa china Huawei y el papel del expresidente Zapatero en los contratos de la administración catalan
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260527/junts-comparencia-salvador-illa-parlament-campana-electoral-psc-audiencia-nacional-uco-130721047
Junts, PP y Vox piden la comparencia de Illa para aclarar los gastos del PSC en la campaña de 2024
Las causas judiciales en las que está inmerso el PSOE, desde el caso Plus Ultra que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hasta el caso Leire Díaz, empiezan a salpicar también al PSC, algo que la oposición parlamentaria en Catalunya no piensa dejar pasar. Especialmente, después de que la Audiencia Nacional haya requerido a los socialistas toda la documentación sobre la campaña electoral de Salvador Illa en 2024: contratos, facturas, gastos en propaganda, publicidad y servicios electorales. Se trata de los comicios en los que se convirtió en president de la Generalitat y, a su vez, en el principal apoyo político de Pedro Sánchez. De momento, Junts, PP y Vox ya han pedido la comparecencia de Illa en el Parlament.
Los aliados de Sánchez desoyen nuevamente a Feijóo y descartan apoyar una moción de censura
Primero fue Alberto Nuñez Feijóo el que, por enésima vez, llamó a los socios de Pedro Sánchez a dejar caer "un Gobierno que apesta". Lo hizo en los pasillos del Congreso, antes de la sesión de control al Ejecutivo y nada más conocerse que la UCO había acudido a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Después insistió Ester Muñoz, la portavoz popular: "¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción?". La respuesta a ambos sigue siendo la misma que hace un año, un mes o una semana, no van a apoyar una moción de censura contra Sánchez.
Las nuevas informaciones, relacionadas a primera hora con una posible sospecha de financiación ilegal del PSOE y después acotadas al presunto pago a Leire Díez para investigar a jueces, llevaron por un momento las relaciones del Gobierno con sus socios hasta el extremo. Muchos han situado su línea roja en un 'caso Gürtel' del PSOE. Es decir, una financiación irregular desde Ferraz. Sin embargo, a lo largo de la mañana, las cosas se fueron relajando y cada aliado volvió a repetir el discurso de los últimos días.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260527/aliados-sanchez-desoyen-feijoo-mocion-censura-130726364
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