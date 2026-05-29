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Barómetro de mayo

Sondeo CIS: El 45% de los españoles avalan el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas

Un porcentaje similar de encuestados consideran que el principio pactado por PP y Vox en Extremadura y Aragón es constitucional

Fachada del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Fachada del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). / EUROPA PRESS

Jose Rico

Barcelona

El barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi la mitad de los españoles, un 44,6%, avala que las políticas sociales se inspiren en el principio de 'prioridad nacional', por ejemplo, en el acceso a las ayudas públicas, que PP y Vox han pactado en comunidades como Extremadura y Aragón. El 24% de los encuestados está muy de acuerdo con esta medida y el 20,6% está bastante de acuerdo. No obstante, en el otro lado se sitúa el 52,2% de los españoles: el 38,1% lo rechaza de plano y el 14,1% está poco de acuerdo.

Gráfico de barras sobre la opinión de las políticas sociales y el principio de 'prioridad nacional'.

Además, un porcentaje muy similar, el 43,9% de los encuestados, sostienen que este principio es compatible con la Constitución, frente al 39,9% que considera que está fuera de la Carta Magna priorizar las ayudas públicas en función del país de nacimiento de la persona.

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