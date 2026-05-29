Barómetro de mayo
Sondeo CIS: El 45% de los españoles avalan el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas
Un porcentaje similar de encuestados consideran que el principio pactado por PP y Vox en Extremadura y Aragón es constitucional
Jose Rico
El barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi la mitad de los españoles, un 44,6%, avala que las políticas sociales se inspiren en el principio de 'prioridad nacional', por ejemplo, en el acceso a las ayudas públicas, que PP y Vox han pactado en comunidades como Extremadura y Aragón. El 24% de los encuestados está muy de acuerdo con esta medida y el 20,6% está bastante de acuerdo. No obstante, en el otro lado se sitúa el 52,2% de los españoles: el 38,1% lo rechaza de plano y el 14,1% está poco de acuerdo.
Además, un porcentaje muy similar, el 43,9% de los encuestados, sostienen que este principio es compatible con la Constitución, frente al 39,9% que considera que está fuera de la Carta Magna priorizar las ayudas públicas en función del país de nacimiento de la persona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
- Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras
- La Guardia Civil recaba nuevas pruebas y reactiva los interrogatorios para resolver el caso del ganadero asesinado en Ribadesella