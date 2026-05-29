Encuesta flash
Sondeo GESOP: El 45% de los españoles piden a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez y el 42% lo rechaza
El 76% de los votantes del PP apoyan que su líder impulse la moción contra el Gobierno por la imputación de Zapatero
Jose Rico
El cerco judicial que se estrecha sobre el PSOE ha reavivado el debate sobre la moción de censura contra Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no quiere dar el paso porque es consciente de que podría fracasar porque los socios parlamentarios del Gobierno aprietan al presidente, pero le acaban sosteniendo en las votaciones cruciales, al menos de momento. Los populares, además, creen que la mejor estrategia ahora es dejar que los socialistas se sigan desgastando y no arriesgarse a una votación fallida. Quiza por esa circunstancia, los españoles muestran una fuerte división acerca de la conveniencia de impulsar ahora esa iniciativa, aunque los votantes del PP parecen tenerlo más claro.
Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) realizada a raíz de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero refleja que el 45,3% de los españoles son partidarios de que Feijóo presente ya una moción de censura, pero el 42,1% opina que no es una buena idea. El 12,6% de los entrevistados evita posicionarse al respecto. El trabajo de campo del sondeo, elaborado a partir de 500 entrevistas los días 25 y 26 de mayo, coincidió con la publicación del sumario del caso Plus Ultra, en el que está imputado Zapatero, pero es anterior al estallido de la presunta trama que operaba desde el núcleo duro del PSOE para torpedear causas judiciales que perjudicaban al Gobierno.
En este contexto, contrasta la división que se refleja en el conjunto del electorado con la posición de los votantes del PP. Tres de cada cuatro personas que votaron a Feijóo en 2023 (76,3%) consideran que el jefe de la oposición debería lanzar la moción de censura tras el escándalo que afecta a Zapatero, frente al 19,8% que no ve conveniente hacerlo en este momento. En el electorado de Vox, el apoyo a la moción roza el 90%. Y en el caladero socialista, tres de cada diez votantes del PSOE (31,7%) respaldan la censura a su líder, al igual que el 28% de electores de Sumar.
Las respuestas por sexos y por edades plasman también bastante división, pero permiten observar ciertas diferencias. El apoyo a la moción de censura es casi 15 puntos mayor entre los hombres (52,7%) que entre las mujeres (38,1%), un segmento, el femenino, con más tirón que el masculino en el electorado socialista. El aval a la iniciativa es inferior entre los españoles más jóvenes, de 18 a 29 años, (39,7%) y entre los más mayores, a partir de 60 años (38,8%). En la franja de 30 a 44 años, el respaldo llega al 54,2%; y en la de 45 a 59 años se sitúa en el 49,5%.
Ficha técnica del sondeo
Empresa responsable: GESOP.
Técnica de investigación: Entrevista online.
Ámbito de estudio: España.
Población objetivo: 18 y más años con derecho a voto.
Número de entrevistas: 500.
Muestra: Distribución proporcional por sexo, edad, comunidad autónoma y dimensión de municipio. Ponderación final para equilibrar los datos de la distribución de la población.
Margen de error: ± 4,44% en el supuesto de m.a.s. para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
Trabajo de campo: 25 y 26 de mayo de 2026.
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