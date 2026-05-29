Encuesta flash
Sondeo GESOP: El 73% de los españoles creen que Zapatero es responsable de los hechos de los que le acusa el juez
El 85% de los ciudadanos consideran grave el caso Plus Ultra, aunque el 36% también lo ve como un ataque de la derecha para desgastar al PSOE
Jose Rico
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigación a un expresidente del Gobierno en España, ha abierto el debate sobre la solidez de las acusaciones contra el exlíder socialista, que está citado a declarar el 17 de junio. Por el momento, el juez José Luis Calama ve indicios de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero, ¿cómo ven los españoles esta investigación? Existe un amplio consenso sobre la gravedad del caso y la responsabilidad de Zapatero, aunque también hay recelos acerca de las actuaciones del juez.
Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) efectuada esta misma semana refleja que dos de cada tres españoles (73,3%) creen que Zapatero tiene alguna responsabilidad en los hechos de los que se le acusa: el 38,2% ve "claramente" esta responsabilidad y el 35,1% la considera "probable". Solo el 13,9% de los entrevistados exculpan al expresidente, que tampoco cuenta con la benevolencia del electorado socialista. Seis de cada diez votantes del PSOE (58,5%) señalan a Zapatero como responsable de los hechos, un porcentaje que se eleva hasta el 62,3% entre los votantes de Sumar y hasta la casi unanimidad en los caladeros de PP y Vox.
El trabajo de campo del sondeo, elaborado los días 25 y 26 de mayo a partir de 500 entrevistas, es anterior a la última causa abierta contra el PSOE, que investiga las presuntas maniobras de la 'fontanera' del partido Leire Díez para torpedear procedimientos judiciales contra el Gobierno. En todo caso, al 85,5% de los españoles les parece muy o bastante grave el caso que afecta a Zapatero, una porción del electorado en la que se incluyen tres de cada cuatro votantes socialistas (75,6%).
La mayoría de los encuestados no abonan posibles teorías conspirativas, aunque uno de cada tres (35,8%) sí percibe cierto trasfondo político: un 62,1% de los encuestados lo consideran un caso grave que debe investigarse hasta el final; para un 16,8% es principalmente un ataque político de la derecha para desgastar al PSOE; y un 19% se alinea con ambas tesis a la vez. Obviamente, las percepciones cambian como la noche y el día entre los distintos electorados: mientras los votantes del PP y Vox rechazan con rotundidad toda interpretación política, el 31,1% de votantes del PSOE y el 35% de los de Sumar lo ven como un ataque de la derecha. No obstante, el 42,9% de electores del PSOE defienden que se investigue hasta el final ante la gravedad de los hechos.
En este sentido, los españoles conceden una amplia credibilidad a las informaciones publicadas sobre el caso. El 63,9% de la ciudadanía confía mucho o bastante en la veracidad de las noticias que están apareciendo, frente a un relevante 30,9% que pone en duda la credibilidad. Los votantes del PSOE están divididos al respecto: el 49% no confía en las informaciones publicadas y el 46,7% sí da veracidad a los datos conocidos.
Dos de cada tres españoles (68,5%) aseguran estar bastante informados de las acusaciones contra Zapatero, mientras que el 29,2% dicen que solo conocen el caso de oídas. La televisión es el medio por el que han informado la mayoría de los encuestados (63,1%), seguido a gran distancia de la prensa digital (13,2%), la radio (10.1%) y las redes sociales (9,4%).
Ficha técnica del sondeo
Empresa responsable: GESOP.
Técnica de investigación: Entrevista online.
Ámbito de estudio: España.
Población objetivo: 18 y más años con derecho a voto.
Número de entrevistas: 500.
Muestra: Distribución proporcional por sexo, edad, comunidad autónoma y dimensión de municipio. Ponderación final para equilibrar los datos de la distribución de la población.
Margen de error: ± 4,44% en el supuesto de m.a.s. para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
Trabajo de campo: 25 y 26 de mayo de 2026.
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