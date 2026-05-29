Corrupción en el PSOE
El PP insiste en presionar a los socios de Sánchez y acusa al presidente de "usar el Estado como escudo"
La vicesecretaria de Organización de los populares lamenta que los escándalos del Gobierno y el PSOE opacan asuntos vitales para la ciudadanía
El Partido Popular (PP) sigue insistiendo en presionar a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, singularmente el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya, para dar pasos que finiquiten la legislatura, ante el alud de escándalos que asedian al Gobierno y al PSOE.
En una rueda de prensa (algo inusual un viernes) en la sede central de los populares en Génova, la vicesecretaria de Organización del primer partido de la oposición, Alma Ezcurra, lamentó que desde hace días los casos de corrupción hayan copado la conversación pública opacando otros asuntos vitales para la ciudadanía.
"Ya no hablamos de vivienda, no hablamos de impuestos, no hablamos de inmigración... no hablamos ni de prioridad nacional; hablamos de tráfico de influencias, de cohecho, de apropiación indebida, falsedad documental, obstrucción a la justicia... no hablamos de leyes, solo hablamos de autos", sentenció Ezcurra.
La vicesecretaria de los populares acusó a Sánchez de permanecer "atrincherado, tomando como rehenes a cuarenta y nueve millones de españoles" y de gobernar "para sobrevivir". Dijo, además, que el jefe del Ejecutivo estaría "usando el Estado como escudo personal", dentro de esa estrategia de resistencia.
Ante las preguntas recurrentes sobre si Feijóo presentaría una moción de censura, como incluso le reclama el líder de Vox, Santiago Abascal -quien no tiene los escaños suficientes para ello- Ezcurra volvió a intentar poner la pelota en el tejado de los socios. Ezcurra instó a, entre otros, el PNV y Junts a "levantar el teléfono y decirle al presidente que esto se ha acabado”. Y añadió: “Quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos”, concluyó.
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