Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Caso Zapatero

El PP liderará las acusaciones populares en el Caso Zapatero

Se personaron organizaciones habituales en las causas contra el Gobierno como Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Ciudadanos, a los que se unen otras nuevas y un abogado particular

EL portavoz del PP Miguel Tellado

EL portavoz del PP Miguel Tellado / EP

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que otorga al PP la dirección letrada de la acusación popular en la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya defensa manifestó por escrito su coincidencia con esta decisión del magistrado, que obliga a las organizaciones personadas a coordinar su postura en este caso y unificar la petición de diligencias.

Además del PP, formarán parte de la acusación popular organizaciones habituales en las causas contra el Gobierno como Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Ciudadanos, a los que se unen otras nuevas (el Partido Valores) y un abogado particular. Se ha rechazado la del exjuez Fernando Presencia, expulsado de la Carrera e investigado por urdir una trama para enriquecerse con bulos dirigidos contra jueces y fiscales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  5. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  6. Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
  7. Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras
  8. La Guardia Civil recaba nuevas pruebas y reactiva los interrogatorios para resolver el caso del ganadero asesinado en Ribadesella

La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: "Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía".

La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: "Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía".

Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba

Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba

La UE pone el foco en la "complejidad" de los anchos de vía de la alta velocidad asturiana

La UE pone el foco en la "complejidad" de los anchos de vía de la alta velocidad asturiana

La UE asegura que su relación comercial con China es insostenible

La UE asegura que su relación comercial con China es insostenible

La multinacional avilesina Satec participa en un proyecto europeo para llevar la recarga ultrarrápida de coches eléctricos a cualquier punto del territorio

La multinacional avilesina Satec participa en un proyecto europeo para llevar la recarga ultrarrápida de coches eléctricos a cualquier punto del territorio
Tracking Pixel Contents